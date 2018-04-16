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Наша Джоли! Елизавета Боярская пришла на «Золотую маску» в готическом платье с экстремальным декольте
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Наша Джоли! Елизавета Боярская пришла на «Золотую маску» в готическом платье с экстремальным декольте 

WMJ.ru 24 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Настоящей звездой красной дорожки стала Елизавета Боярская, не уступающая голливудской диве Анджелине Джоли: на церемонию она пришла в образе готической королевы — в платье с экстремальным декольте и без нижнего белья. Волосы Боярская уложила в гладкую прическу, а сопровождал ее супруг-красавец Максим Матвеев. Телеведущая Екатерина Андреева тоже выбрала total black, сверкнув кружевным лифом под прозрачным топом.
Среди лауреатов «Золотой маски» в этом году оказались находящийся под домашним арестом режиссер Кирилл Серебренников (за спектакль «Чаадский» в номинации «Опера/Работа режиссера»), актриса Алла Демидова (за роль в спектакле «Гоголь-центра» «Ахматова. Поэма без героя»), петербургский режиссер Юрий Бутусов (за спектакль «Дядя Ваня» в театре им. Ленсовета). Больше фото лауреатов и гостей ищи в нашей галерее!
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Фото:StarFace
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