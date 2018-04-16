Пять лет в одном и том же: Лиза Боярская с декольте до пупка

Звездная красотка явно очень консервативна в выборе нарядов!

Вкус меняется по щелчку пальцев, а мода — еще быстрее. Но, кажется, есть вещи вечные — например, платья Елизаветы Боярской . Актриса покорила всех своим видом на церемонии вручения премий «Золотая маска», которая прошла в воскресенье, 15 апреля.

Наряд звезды запросто можно назвать смелым — декольте длится до самой юбки и кокетливо открывает грудь Елизаветы Боярской. Правда, нескромным наряд не назовешь: актриса выглядит элегантно и торжественно.

Правда, назвать оригинальным выбор звезды совсем нельзя — ровно пять лет назад Елизавета уже приходила в очень похожем платье на церемонию вручения той же премии. Найдете десять отличий?

Интересно, что в лице актриса совсем не поменялась, отличается только прическа — в 2013 году Елизавета завила игривые локоны, в этот раз звезда появилась со строгим пучком.

Звезда была номинирована как «лучшая актриса», но премию получила 81-летняя Алла Демидова . Несмотря на то, что статуэтка Лизе Боярской не досталась, она со своим спутником Максимом Матвеевым однозначно стали главными звездами вечера.

Российская национальная премия «Золотая маска» ежегодно вручается с 1995 года. Лауреатами становятся театральные работники.

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