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Премьеры недели: 2 новых сериала с 16 по 22 апреля
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Премьеры недели: 2 новых сериала с 16 по 22 апреля 

Ivi.ru 19 минут назад
Фото: Ivi.ru
Телевизионных новинок на этой неделе будет всего две, но обе, безусловно, достойны вашего внимания!
Картер / Carter
Дата премьеры: 16 апреля
Канал: Sony Channel, Канада Первый эпизод уже доступен в нашем онлайн-кинотеатре! В ролях: Джерри О’Коннелл, Бренда Камино, Сидни Тамиа Пуатье, Кристиан Бруун, Джон Буржуа
Картер
О чем: успешный актер и звезда популярного детективного шоу Харли Картер оказывается в центре публичного скандала, после которого вынужден проститься с медийной карьерой и вернуться на родину в маленький канадский городок. Обнаружив, что жители принимают его за настоящего детектива, он объединяется с местной полицией и использует свой богатый актерский опыт для раскрытия реальных преступлений.
Кому смотреть: поклонникам детективов, комедий и Джерри О’Коннелла.
Женщина в белом / The Woman in White
Дата премьеры: 22 апреля
Канал: BBC, Великобритания В ролях: Бен Харди, Дюгрей Скотт, Оливия Виналл, Джесси Бакли, Керри Фокс, Арт Малик, Фрэнк Кэннон
О чем: Великобритания, XIX век. Молодой художник Уолтер Хартрайт отправляется в имение эсквайра Фредерика Фэрли, чтобы занять место учителя рисования. По дороге он встречает странную девушку, которая, как выяснится позже, сбежала из сумасшедшего дома. Сразу после рокового знакомства с героем начинают происходить опасные и таинственные события.
Кому смотреть: любителям психологических триллеров, ведь сериал снят по мотивам одноименного романа Уилки Коллинза, который многие считают первым в истории литературы представителем этого жанра.
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