Премьеры недели: 2 новых сериала с 16 по 22 апреля

Телевизионных новинок на этой неделе будет всего две, но обе, безусловно, достойны вашего внимания!

Картер / Carter

Дата премьеры: 16 апреля

Джон Буржуа Канал: Sony Channel, Канада Первый эпизод уже доступен в нашем онлайн-кинотеатре! В ролях: Джерри О’Коннелл, Бренда Камино, Сидни Тамиа Пуатье, Кристиан Бруун

Картер

О чем: успешный актер и звезда популярного детективного шоу Харли Картер оказывается в центре публичного скандала, после которого вынужден проститься с медийной карьерой и вернуться на родину в маленький канадский городок. Обнаружив, что жители принимают его за настоящего детектива, он объединяется с местной полицией и использует свой богатый актерский опыт для раскрытия реальных преступлений.

Кому смотреть: поклонникам детективов, комедий и Джерри О’Коннелла.

Женщина в белом / The Woman in White

Дата премьеры: 22 апреля

О чем: Великобритания, XIX век. Молодой художник Уолтер Хартрайт отправляется в имение эсквайра Фредерика Фэрли , чтобы занять место учителя рисования. По дороге он встречает странную девушку, которая, как выяснится позже, сбежала из сумасшедшего дома. Сразу после рокового знакомства с героем начинают происходить опасные и таинственные события.