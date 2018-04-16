В «Пионере» программа Форума Берлинского кинофестиваля

20 апреля в кинотеатре на Кутузовском, 21 покажут фильм «Слон сидит спокойно».

Эта картина была представлена среди других ярких дебютных лент на берлинском «Форуме» и по праву считается одной из самых интересных.

Кинокритики назвали ее открытием киносмотра. Она принадлежит «перу» Ху Бо и с недавних пор (после ухода режиссера и писателя, покончившего с собой осенью прошлого года в возрасте 29 лет) считается его эпитафией, художественным завещанием. «Слон сидит спокойно» поражает в первую очередь своим неспешным ритмом и глубиной откровений, лента «бредит смертью», но звучит как гимн жизни, мечте, идеалу. «Протяженные» планы и особый монтаж наполняют кадр атмосферой обреченности и невероятной жаждой выйти за пределы сущего. Фильм — прощание становится гимном ускользающего мига, тишина которого обрывается внезапным криком, а неожиданный финал заставляет поверить в предопределенность судьбы.