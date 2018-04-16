Данила Козловский объяснил постельную сцену из фильма «Тренер»

Актер Данила Козловский дебютировал в качестве режиссера, сняв спортивную драму «Тренер». Перед премьерой фильма в Казани артист объяснил, почему у фильма с постельной сценой стоит маркировка «6+».

По словам артиста, не так давно маркировку изменили: теперь «Тренер» могут смотреть зрители не моложе 12 лет. Козловский также отметил: в постельной сцене не показывают обнаженные части тела.

К слову, на премьере картины в Екатеринбурге артист объяснял, почему в фильме так много нецензурной лексики. Данила Козловский убежден, что российский футбол показать без мата просто невозможно.