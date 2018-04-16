Говорящая пельмешка, доисторическая акула и еще 9 лучших трейлеров прошлой недели 

Богатая неделя выдалась, даже мы чуть не запутались в трейлерах. Но героически разобрались и сделали для вас подборку самого крутого. Всегда пожалуйста.
Во-первых:
Суперпроблемы: новый трейлер мультфильма «Суперсемейка 2»
Джейсон Стэйтем против огромной доисторической акулы. Первый трейлер фильма «Мег. Монстр глубины»
Авантюристки в дорогих нарядах: новый трейлер фильма «8 подруг Оушена»
Джиму Керри не до шуток: трейлер фильма «Настоящее преступление»
«Русалка. Озеро мертвых». Первый трейлер нового хоррора от режиссёра «Невесты»
Во-вторых:Американские животные
Фильм Барта Лэйтона рассказывает о четырех юношах, которые пересмотрели кино и решили дерзко выкрасть из местной библиотеки редкий экземпляр альбома «Птицы Америки» натуралиста Джона Одюбона. Премьера картины состоялась на фестивале «Сандэнс» в январе 2018 года, прокат в США начнется в июне, а когда лента доберется до России — неизвестно.
Жаркие летние ночи
Номинант на «Оскар-2018» Тимоти Шаламе в фильме, который рассказывает о подростке, приехавшем на летние каникулы туда, где никого не знает. Это лето изменит всю его жизнь. И нет, это не «Назови меня своим именем», потому что парнишка приедет на полуостров Кейп-Код в штате Массачусетс, встретит наркоторговца, и дальше тоже все будет сурово. Фильм уже был представлен на нескольких кинофестивалях, но с прокатным графиком ясности еще нет.
Get a taste of Bao, our upcoming short opening ahead of #Incredibles2 June 15. | Directed by @domeeshi
Публикация от Pixar Animation Studios (@pixar)
12 Апр 2018 в 11:00 PDT Короткометражный мультфильм Pixar, который будут показывать перед второй «Суперсемейкой». Это трогательная история о канадке китайского происхождения, переживающей родительскую депрессию. Однажды, её пельмешка оживет, заговорит и пойдет.
В мире животных
Молодой актер-неудачник работает клоуном, погряз в долгах, а его мать в тяжелом состоянии оказалась в больнице. Но судьба дает ему шанс — существует странный корабль, на борту которого можно встреть людей со всего света и сыграть в «камень-ножницы-бумага». На кону — списание всех денежных долгов. Главный герой сыграет, но окажется в еще более трудной ситуации. Китайская премьера назначена на 29 июня.
Пикник у Висячей скалы
Первый трейлер мистического детективного мини-сериала о девушках, которые пошли на пикник и пропали, не оставив никаких следов и зацепок. Премьера назначена на 25 мая, но если вам невтерпеж, на ivi можно посмотреть оригинальный фильм «Пикник у Висячей скалы», бесплатно. Его снял Питер Уир, автор фильмов «Общество мертвых поэтов» и «Шоу Трумана».
Красавица для чудовища
Это история о шестнадцатилетней Мэри Уолстонкрафт, которая сбежала из дома с молодым поэтом Перси Шелли. Позже они тайно обвенчались, а еще позже новоиспеченная Мэри Шелли познакомилась с лордом Байроном и написала роман «Франкенштейн, или Современный Прометей». Российская премьера фильма назначена на 10 мая.