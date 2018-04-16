Блогер попытался облизать кроссовки звезды «Человека-паука» во время интервью

Видеоблогер Джош Питерс взял интервью у британского актера Тома Холланда , сыгравшего Человека-паука в нескольких новых фильмах вселенной Marvel. Запись беседы опубликована на YouTube.

Авторами вопросов, которые Питерс задавал Холланду, стали друзья актера — они сидели в соседней комнате и заставляли блогера нести околесицу через спрятанный наушник. В середине интервью мужчины сказали Питерсу, чтобы тот попросил у Холланда разрешения облизать его обувь.

«Можно я оближу твои кроссовки, они выглядят ужасно чистыми?» — спросил Питерс.

«Мои… что, прости?» — удивился Холланд. Актер отказался, отметив, что это не его обувь, и ему придется вернуть ее вечером.

Во время интервью блогер также попросил Холланда показать бицепсы, продемонстрировал ему свой пресс и заявил, что друзья артиста любят Питерса больше, чем самого Тома. После этого авторы вопросов предстали перед Холландом. Актер признался, что интервью было «очень странным опытом» для него.

21-летний Том Холланд снялся в главной роли в фильме «Человек-паук: Возвращение домой». Он также сыграл Человека-паука в ленте «Мстители: Война бесконечности», российская премьера которой запланирована на 3 мая.