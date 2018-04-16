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С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР С. Никоненко
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С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР С. Никоненко 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 77-летием народного артиста РСФСР Сергея Никоненко. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства столицы.
«Вы принадлежите к плеяде выдающихся мастеров отечественного кинематографа, чьи актерские и режиссерские работы неизменно вызывают большой общественный интерес и оставляют яркий след в искусстве. Зрители любят вас за талант, профессионализм, творческую самоотдачу и интеллигентность, за роли и фильмы, ставшие классикой нашего кино», — говорится в телеграмме.
С. Никоненко родился в 1941 г. в Москве. Профессию актера выбрал еще во время учебы в школе. В 1964 г. окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, в 1972 г. — режиссерский факультет того же вуза.
С. Никоненко сыграл более 200 ролей в фильмах и сериалах, например, в таких кинолентах как «Война и мир», «Хождение по мукам», «Зимний вечер в Гаграх», «Завтра была война», «Виват, гардемарины!», «Мастер и Маргарита», а также в телесериалах «Каменская», «Гибель империи», «Ленинград», «Звезда эпохи».
В 1991 г. С. Никоненко был удостоен звания народного артиста РСФСР.
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