С. Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР С. Никоненко

«Вы принадлежите к плеяде выдающихся мастеров отечественного кинематографа, чьи актерские и режиссерские работы неизменно вызывают большой общественный интерес и оставляют яркий след в искусстве. Зрители любят вас за талант, профессионализм, творческую самоотдачу и интеллигентность, за роли и фильмы, ставшие классикой нашего кино», — говорится в телеграмме.

С. Никоненко родился в 1941 г. в Москве. Профессию актера выбрал еще во время учебы в школе. В 1964 г. окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, в 1972 г. — режиссерский факультет того же вуза.

С. Никоненко сыграл более 200 ролей в фильмах и сериалах, например, в таких кинолентах как «Война и мир», «Хождение по мукам», «Зимний вечер в Гаграх», «Завтра была война», «Виват, гардемарины!», «Мастер и Маргарита», а также в телесериалах «Каменская», «Гибель империи», «Ленинград», «Звезда эпохи».

В 1991 г. С. Никоненко был удостоен звания народного артиста РСФСР.