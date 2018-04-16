Боевик «Рэмпейдж» занял первое место в российском прокате за 12‐15 апреля

Фантастический боевик «Рэмпейдж» стал лидером проката в России и СНГ за минувший уикенд. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Kinobusiness.com.

С 12 по 15 апреля новинка собрала 182 миллиона рублей.

На втором месте фильм «Тихое место» — 122,1 миллиона рублей. На третьей строчки располагается российская картина «Гоголь. Вий». Фильм заработал 98,9 миллиона рублей.

Далее идут «Первому игроку приготовиться» (57,2 миллиона рублей) и «Кролик Питер» (23,8 миллиона рублей).