Шведские короткометражные фильмы покажут в «Арсенале»

Полюбившаяся многим программа «Арсенал. Кино» совсем скоро уходит на летние каникулы. Последней в этом сезоне будет демонстрироваться программа шведского короткометражного кино. Сеанс состоится 21 апреля в 15:00 в ГЦСИ «Арсенал».

В программе — шесть короткометражных фильмов, среди которых номинанты на национальную премию «Золотой жук» и европейские кинонаграды, участники фестивалей в Берлине, Локарно и Каннах. Все главные тенденции шведского кинематографа последних лет: безумные подростки, обсуждающие первую любовь или помещенные в клинику расстройства пищевого поведения, усложнение жизни бытовыми приборами, повседневная жизнь на крайнем севере и вертолет в небе. Все самое интересное для любителей шведского кино.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

Билеты от 100 рублей.