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Шведские короткометражные фильмы покажут в «Арсенале»
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Шведские короткометражные фильмы покажут в «Арсенале» 

Собака 2 часа назад
Фото: Столица Нижний
Полюбившаяся многим программа «Арсенал. Кино» совсем скоро уходит на летние каникулы. Последней в этом сезоне будет демонстрироваться программа шведского короткометражного кино. Сеанс состоится 21 апреля в 15:00 в ГЦСИ «Арсенал».
В программе — шесть короткометражных фильмов, среди которых номинанты на национальную премию «Золотой жук» и европейские кинонаграды, участники фестивалей в Берлине, Локарно и Каннах. Все главные тенденции шведского кинематографа последних лет: безумные подростки, обсуждающие первую любовь или помещенные в клинику расстройства пищевого поведения, усложнение жизни бытовыми приборами, повседневная жизнь на крайнем севере и вертолет в небе. Все самое интересное для любителей шведского кино.
Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.
Билеты от 100 рублей.
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