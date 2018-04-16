«Выглядит изможденной»: Светлану Ходченкову едва узнали поклонники

Несколько дней назад в Москве прошла премьера фильма «Тренер», который стал первой режиссерской работой Данилы Козловского . Предпоказ собрал множество российских знаменитостей, среди пришедших была и актриса Светлана Ходченкова , которую некоторые едва узнали.

Последние несколько лет карьера Светланы Ходченковой идет только в гору — актриса становится все более и более популярной, ей достаются самые интересные роли, а зрители отмечают, что Ходченкова богата и красотой, и талантом. Светлана приехала на предпремьерный показ фильма, который, несмотря на то что совсем недавно Данила Козловский неожиданно резко отреагировал на комментарии интернет-пользователей к трейлеру картины, посетило множество знаменитостей. Но на предпоказе дебютной режиссерской работы Козловского некоторые поклонники актрису не узнали.

Актриса появилась на мероприятии в темном костюме с глубоким вырезом, украшенным кружевом. Такое декольте, впрочем, не производит впечатления, ведь Ходченкова является обладательницей очень маленькой груди, а потому все внимание было приковано к лицу актрисы. В сети отметили, что в последнее время Светлана сдает позиции: «Я не узнала Ходченкову. Может макияж неудачный, но выглядит она изможденной и постаревшей. И волосы остригла» «Прическа не очень, да и декольте при отсутствии груди не смотрится» «Что с Ходченковой? Сама на себя не похожа» «Высохла совсем» «Должна быть у женщины грудь! ну хоть намёк на грудь!» «Какая она все-таки тощая, удивительно просто»

Напомним, что по сюжету фильма «Тренер» Данила Козловский, исполняющий главную роль, является талантливым, но не очень удачливым футболистом, который после провального матча решается на отчаянный поступок и покидает национальную сборную, чтобы стать тренером провинциального клуба. Представляя свою съемочную группу перед началом показа, Данила Козловский отметил, что 51 день съемок был «прожит в режиме абсолютного подвига»: «Вы — лучшая в мире команда, я вам этого никогда не забуду! Работая над проектом, я прожил, наверное, самый невероятный, самый счастливый год в моей жизни!» Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!