Ещё
«Выглядит изможденной»: Светлану Ходченкову едва узнали поклонники
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Выглядит изможденной»: Светлану Ходченкову едва узнали поклонники 

Eva.ru 56 минут назад
Фото: Eva.ru
Несколько дней назад в Москве прошла премьера фильма «Тренер», который стал первой режиссерской работой Данилы Козловского. Предпоказ собрал множество российских знаменитостей, среди пришедших была и актриса Светлана Ходченкова, которую некоторые едва узнали.
Последние несколько лет карьера Светланы Ходченковой идет только в гору — актриса становится все более и более популярной, ей достаются самые интересные роли, а зрители отмечают, что Ходченкова богата и красотой, и талантом. Светлана приехала на предпремьерный показ фильма, который, несмотря на то что совсем недавно Данила Козловский неожиданно резко отреагировал на комментарии интернет-пользователей к трейлеру картины, посетило множество знаменитостей. Но на предпоказе дебютной режиссерской работы Козловского некоторые поклонники актрису не узнали.
Актриса появилась на мероприятии в темном костюме с глубоким вырезом, украшенным кружевом. Такое декольте, впрочем, не производит впечатления, ведь Ходченкова является обладательницей очень маленькой груди, а потому все внимание было приковано к лицу актрисы. В сети отметили, что в последнее время Светлана сдает позиции: «Я не узнала Ходченкову. Может макияж неудачный, но выглядит она изможденной и постаревшей. И волосы остригла» «Прическа не очень, да и декольте при отсутствии груди не смотрится» «Что с Ходченковой? Сама на себя не похожа» «Высохла совсем» «Должна быть у женщины грудь! ну хоть намёк на грудь!» «Какая она все-таки тощая, удивительно просто»
Напомним, что по сюжету фильма «Тренер» Данила Козловский, исполняющий главную роль, является талантливым, но не очень удачливым футболистом, который после провального матча решается на отчаянный поступок и покидает национальную сборную, чтобы стать тренером провинциального клуба. Представляя свою съемочную группу перед началом показа, Данила Козловский отметил, что 51 день съемок был «прожит в режиме абсолютного подвига»: «Вы — лучшая в мире команда, я вам этого никогда не забуду! Работая над проектом, я прожил, наверное, самый невероятный, самый счастливый год в моей жизни!» Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
Eva.ru: последние новости
«Возьмем на заметку»: названы 10 самых ожидаемых фильмов весны и лета «Где гламур?»: Александра Бортич выбрала слишком простой образ для публики «Борода прибавила годков»: Джим Керри напугал постаревшим видом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд4
Фанаты попросили Гагарину петь, а не кричать
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Как сейчас выглядит Жади из сериала «Клон» и чем она занимается?
Куда поехать с детьми на майские праздники
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение