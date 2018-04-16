Земля Мерзликина. Известный актёр похоронен в маленьком уральском городе

16 апреля исполнилось бы 73 года Николаю Мерзликину — советскому и российскому актёру, снявшемуся в более чем 60 фильмах и телесериалах. Большую часть жизни он провёл в столице, однако после смерти в 2007 году Мерзликина похоронили в маленьком городе на Южном Урале.

Из армии — в кино

Николай Николаевич Мерзликин появился на свет в селе Тюменской области в 1945 году и стал четвёртым ребёнком в семье. По семейной легенде, отец Мерзликина так бурно отмечал рождение сына после нескольких дочерей, что сумел добраться в районный центр, чтобы зарегистрировать ребёнка, лишь спустя почти три недели. Счастливому папе сделали «скидку», да только слишком маленькую — в документах Николая значится дата 16 апреля, хотя на самом деле родился он 1 апреля.

До семи лет Мерзликин жил в Тюменской области, затем семья перебралась на Алтай, а уже оттуда — на Урал, в шахтёрский городок Еманжелинск. Здесь отец Николая трудился на шахте и построил дом, а сам будущий актёр ходил в школу.

«Самое яркое впечатление от жизни на Урале — покупка баяна. Я стал учиться играть на музыкальном инструменте! И даже работал баянистом в пионерском лагере. Помню, как с этим баяном мы ходили по улицам нашего шахтерского городка, играли девчонкам», — вспоминал Мерзликин в одном из интервью.

Молодой Николай отправился учиться в Свердловск, поступил в театральное училище, но не закончил его — решил перебраться в столицу. Учёба в ГИТИСе, служба в армии связистом и первая актёрская работа — 20-летнего солдата заметили и пригласили на роль в фильме «Рано утром».

«После этой картины командование меня еще несколько раз «рекомендовало сниматься в кино». В итоге сыграл в фильмах «Человек, которого я люблю», в «Западне», в «Зосе». А начальник рапортовал, что, мол, солдаты нашей части «не только служат, но снимаются в кино, занимаются музыкой»», — рассказывал в интервью Мерзликин.

Потом было ещё много ролей и несколько десятков фильмов. Расцвет карьеры Мерзликина пришёлся на 70-80-е годы прошлого века, зрители запомнили его по фильмам «Обратной дороги нет» (Лёвушкин), «Без права на ошибку» (Борис Павлович Юнусов), «Мишка на севере» (Букашкин)», «Отцы и деды (Витёк), „Демидовы“ (Платон), „Хроника одного лета“ (Семён).

»У меня счастливая судьба. Сейчас немного найдется артистов, которым довелось поработать на одной съемочной площадке с Крючковым, Жаковым, с Сазоновой, Жженовым, с Олялиным, Семиной. Это все легендарные личности», — говорил о себе Мерзликин.

В последние годы жизни Николай Николаевич продолжал сниматься, сменив кино на телесериалы — ему часто доставались роли пожилых генералов. А ещё актёр более десяти лет играл Деда Мороза во время новогодних представлений в московском «Олимпийском».

Николая Мерзликина не стало 3 января 2007 года: он скончался в своей столичной квартире от сердечного приступа. Он похоронен на Борисовском кладбище Еманжелинска, а на мраморном надгробии выбиты слова «Вся жизнь моя — синематограф, чёрно-белое кино… ».

Москвичом не стал

Николай Мерзликин входит в число почётных жителей Еманжелинска, его имя носит местный кинотеатр, Сам актёр любил наведываться в места, где прошли его школьные годы — сначала в гости к родителям, а затем и в качестве дорогого гостя на городских праздниках. В последний раз Мерзликин побывал в Еманжелинске в 2006 году. На одной из встреч, посвящённой памяти актёра, знавшие его люди вспоминали, что в 1980 году он с удовольствием принимал у себя в гостях водителей Еманжелинского АТП которые ездили в Москву на обслуживание Олимпиады. А дочь актёра отмечала, что за 40 лет жизни в столице москвичом Николай Мерзликин так и не стал — сохранил в себе черты уральца.