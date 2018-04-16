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В Сети появился трейлер фильма о «Франкенштейне» с Эль Фаннинг в главной роли
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В Сети появился трейлер фильма о «Франкенштейне» с Эль Фаннинг в главной роли 

Fancy Journal 46 минут назад
Фото: Fancy Journal
В Сети появился первый трейлер костюмной драмы «Мэри Шелли» с Эль Фаннинг в главной роли. В центре сюжета — история написания знаменитого научно-фантастического романа «Франкенштейн» английской писательницей Мэри Шелли. Режиссером картины выступила Хаифа аль-Мансур, первая женщина-режиссер Саудовской Аравии. Сценарий написала Эмма Дженсен, работавшая над экранизацией диснеевской сказки «Красавица и Чудовище».
В съемках, проходивших в Ирландии и Люксембурге, также приняли участие Мэйси Уильямс, Джоан Фроггатт, Дуглас Бут, Бел Паули и Бен Харди. Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2017-го на международном кинофестивале в Торонто. В широкий прокат «Мэри Шелли» выйдет 25 мая 2018 года.
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