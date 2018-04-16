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Бенедикт Камбербэтч в новой фотосессии для The Rake Magazine
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Бенедикт Камбербэтч в новой фотосессии для The Rake Magazine 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
На протяжении еще двух недель минимум мы будем видеть звезд Marvel повсюду — на красных дорожках премьер «Мстителей: Война бесконечности», в разных ток-шоу и на страницах глянца. Бенедикт Камберэтч, например, снялся в фотосессии для майского номера The Rake Magazine.
Общаясь с прессой, Камбербэтч неоднократно намекал, что в грядущих «Мстителях 3» его персонаж, Доктор Стрэндж, будет играть очень важную роль (Бенедикт — один из немногих, кто видел полностью настоящий сценарий «Войны бесконечности»). Также актер отметил, что не может поручиться за безопасность своего персонажа — впрочем, в эти слова никто не поверил, потому что Стрэнджу еще после выхода оригинального фильма в ноябре 2016 года сразу пообещали гарантированный сиквел.
попкорнnews
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