Бенедикт Камбербэтч в новой фотосессии для The Rake Magazine

На протяжении еще двух недель минимум мы будем видеть звезд Marvel повсюду — на красных дорожках премьер «Мстителей: Война бесконечности», в разных ток-шоу и на страницах глянца. Бенедикт Камберэтч, например, снялся в фотосессии для майского номера The Rake Magazine.

Общаясь с прессой, Камбербэтч неоднократно намекал, что в грядущих «Мстителях 3» его персонаж, Доктор Стрэндж, будет играть очень важную роль (Бенедикт — один из немногих, кто видел полностью настоящий сценарий «Войны бесконечности»). Также актер отметил, что не может поручиться за безопасность своего персонажа — впрочем, в эти слова никто не поверил, потому что Стрэнджу еще после выхода оригинального фильма в ноябре 2016 года сразу пообещали гарантированный сиквел.

попкорнnews