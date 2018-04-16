Ещё
Вышел трейлер детективного триллера «Темные преступления» с Джимом Кэрри
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел трейлер детективного триллера «Темные преступления» с Джимом Кэрри 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
В Сети появился первый трейлер детективного триллера «Темные преступления» греческого режиссера Александроса Авраноса. Главную роль в картине сыграл известный американский актер и комик Джим Кэрри. В центре сюжета — расследование офицера полиции Тадека, обнаружившего сходства между произошедшим убийством и романом популярного писателя Кристофа Козлова. В съемках, проходивших в Польше, также приняли участие французская актриса Шарлотта Генсбур и новозеландец Мартон Чокаш.
Мировая премьера «Темных преступлений» состоялась на Варшавском международном кинофестивале в октябре 2016-го. В американский прокат фильм выйдет 18 мая 2018 года.
Fancy Journal: последние новости
В Сети появился трейлер фильма о «Франкенштейне» с Эль Фаннинг в главной роли Эд Ширан может сняться в фильме Дэнни Бойла и Ричарда Кертиса Apple снимут сериал по трилогии Айзека Азимова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд11
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова4
Куда поехать с детьми на майские праздники
Граффити с Гагариным вызвало истерику в соцсетях11
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение