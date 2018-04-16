Вышел трейлер детективного триллера «Темные преступления» с Джимом Кэрри

В Сети появился первый трейлер детективного триллера «Темные преступления» греческого режиссера Александроса Авраноса. Главную роль в картине сыграл известный американский актер и комик Джим Кэрри . В центре сюжета — расследование офицера полиции Тадека, обнаружившего сходства между произошедшим убийством и романом популярного писателя Кристофа Козлова. В съемках, проходивших в Польше, также приняли участие французская актриса Шарлотта Генсбур и новозеландец Мартон Чокаш

Мировая премьера «Темных преступлений» состоялась на Варшавском международном кинофестивале в октябре 2016-го. В американский прокат фильм выйдет 18 мая 2018 года.