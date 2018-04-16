Андрей Мерзликин считает, что фильм «Танки» снят в жанре роуд-муви

Фильм «Танки» выйдет в российский прокат 26 апреля. Картина не претендует на документальность, ее снимали по мотивам реальных событий и в ней много вымышленных сюжетных линий. Главный герой фильма — инженер Михаил Кошкин (Андрей Мерзликин), который накануне войны с фашистской Германией разрабатывает прототип нового танка Т-34. Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом.

"Это такой чистый жанр — роуд-муви", — пояснил Мерзликин. Он отметил, что Кошкин, один из изобретателей танка Т-34, не дожил до дней, когда эта машина стала символом победы, поскольку умер в 1940 году.

"Обидно, что все знают Т-34 и мало кто знает, кто такой Михаил Ильич Кошкин, — сказал актер. — Мне кажется, этим фильмом мы отчасти популяризируем умные профессии, людей, которые умеют быть не просто умными, но и мальчишками в душе. Сильными духом, но очень авантюрными".

При этом артист, известный по фильмам «Бумер», «Брестская крепость», «Утомленные солнцем — 2», «Единичка», добавил, что показал конструктора достаточно мужественным, а не таким, как обычно представляют людей этой профессии — «чудаковатыми, в очках, рефлексирующими, странными».