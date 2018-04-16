Эд Ширан дебютирует на большом экране

Лента по сценарию оскароносного Ричарда Кертиса («Реальная любовь») расскажет о парне, который просыпается однажды утром и понимает, что он единственный, кто помнит песни The Beatles. Планируется, что Эд Ширан напишет музыку к фильму, в нем также прозвучат хиты ливерпульской четвертки

Для поп-звезды предстоящий проект станет полноценным дебютом на широком экране. Ранее Ширан появлялся в роли самого себя в ленте «Ребенок Бриджит Джонс», а также сыграл небольшие роли в сериалах «Игра престолов» и «Палач-бастард».

Дэнни Бойл приступит к съемкам комедии этим летом.