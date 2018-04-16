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В новом фильме на Владивосток обрушится эпидемия неизвестного вируса, который за считанные минуты убивает любого человека
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В новом фильме на Владивосток обрушится эпидемия неизвестного вируса, который за считанные минуты убивает любого человека 

Prim.News 2 часа назад
Съемки уже начались.
Во Владивостоке и окрестностях стартовали съемки художественного фильма под рабочим названием «Горизонт», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
По сюжету картины, на город обрушивается эпидемия неизвестного вируса, который за считанные минуты убивает любого человека. Небольшой группе людей удается выжить, укрывшись вместе с военнослужащими под командованием полковника ГРУ в специальном бункере, где на протяжении трех лет ученые совместно с военными пытаются создать вакцину от вируса.
Уточняется, что главные роли в сериале исполняют Илья Маланин и Ирина Старшенбаум, известная по фильму «Притяжение», а также Алексей Кравченко («Дед Мороз. Битва магов», «След тигра») и другие. В эпизодических ролях задействованы актеры приморских театров.
Ранее сообщалось, что фантастический сериал снимут во Владивостоке по заказу российского телеканала ТВ3. Об этом на творческой встрече в краевом центре Приморья рассказал режиссер будущего сериала Олег Трофим, который ранее снял мелодраму «Лёд».
По словам Трофима, действие нового сериала развернется как в самом Владивостоке, так и в окрестностях города. Ранее представители творческой группы уже прилетали сюда летом, чтобы оценить возможные места для съемок. Виды Приморья очень понравились как самому Трофиму, так и художнику-постановщику Артуру Мирзояну. К работе над сериалом также привлекут оператора-постановщика Дениса Фирстова.
Мелодрама «Лёд» стала для режиссера Олега Трофима его полнометражным дебютом. Она вышла 14 февраля 2018 года и собрала в прокате почти полтора миллиарда рублей. При этом бюджет картины составил 150 млн рублей.
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