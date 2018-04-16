В новом фильме на Владивосток обрушится эпидемия неизвестного вируса, который за считанные минуты убивает любого человека

Съемки уже начались.

Во Владивостоке и окрестностях стартовали съемки художественного фильма под рабочим названием «Горизонт», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По сюжету картины, на город обрушивается эпидемия неизвестного вируса, который за считанные минуты убивает любого человека. Небольшой группе людей удается выжить, укрывшись вместе с военнослужащими под командованием полковника ГРУ в специальном бункере, где на протяжении трех лет ученые совместно с военными пытаются создать вакцину от вируса.

Ранее сообщалось, что фантастический сериал снимут во Владивостоке по заказу российского телеканала ТВ3. Об этом на творческой встрече в краевом центре Приморья рассказал режиссер будущего сериала Олег Трофим , который ранее снял мелодраму «Лёд».

По словам Трофима, действие нового сериала развернется как в самом Владивостоке, так и в окрестностях города. Ранее представители творческой группы уже прилетали сюда летом, чтобы оценить возможные места для съемок. Виды Приморья очень понравились как самому Трофиму, так и художнику-постановщику Артуру Мирзояну . К работе над сериалом также привлекут оператора-постановщика Дениса Фирстова.

Мелодрама «Лёд» стала для режиссера Олега Трофима его полнометражным дебютом. Она вышла 14 февраля 2018 года и собрала в прокате почти полтора миллиарда рублей. При этом бюджет картины составил 150 млн рублей.