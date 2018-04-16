Эд Ширан может сняться в фильме Дэнни Бойла и Ричарда Кертиса 

Британский поп-исполнитель Эд Ширан может сняться в предстоящем совместном проекте от оскароносного режиссера Дэнни Бойла («На игле») и сценариста Ричарда Кертиса («Дневник Бриджит Джонс»). Какую роль предлагают певцу пока не сообщается. Сейчас с Эдом ведут переговоры.
Известно, что Бойл и Кертис собираются снять музыкальную комедию про мужчину, который думает, что он единственный во всем мире помнит песни The Beatles. Эд Ширан также напишет музыку к фильму.
Пока в актерский состав будущей комедии входят Лили Джеймс («Малыш на драйве») и Химеш Патель. В ближайшее время к ним может присоединиться Кейт МакКиннон («Охотники за приведениями»).
Производством фильма займутся киностудии The Working Title и Universal Pictures. Продюсировать проект будут Тим Беван, Эрик Феллнер, Мэтт Уилкинсон и Бернард Беллью. Исполнительным продюсером выступит Ник Энджелл.