Эд Ширан может сняться в фильме Дэнни Бойла и Ричарда Кертиса

Известно, что Бойл и Кертис собираются снять музыкальную комедию про мужчину, который думает, что он единственный во всем мире помнит песни The Beatles. Эд Ширан также напишет музыку к фильму.

Пока в актерский состав будущей комедии входят Лили Джеймс («Малыш на драйве») и Химеш Патель. В ближайшее время к ним может присоединиться Кейт МакКиннон («Охотники за приведениями»).