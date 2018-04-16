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Эд Ширан может сняться в фильме Дэнни Бойла и Ричарда Кертиса
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Эд Ширан может сняться в фильме Дэнни Бойла и Ричарда Кертиса 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Британский поп-исполнитель Эд Ширан может сняться в предстоящем совместном проекте от оскароносного режиссера Дэнни Бойла («На игле») и сценариста Ричарда Кертиса («Дневник Бриджит Джонс»). Какую роль предлагают певцу пока не сообщается. Сейчас с Эдом ведут переговоры.
Известно, что Бойл и Кертис собираются снять музыкальную комедию про мужчину, который думает, что он единственный во всем мире помнит песни The Beatles. Эд Ширан также напишет музыку к фильму.
Пока в актерский состав будущей комедии входят Лили Джеймс («Малыш на драйве») и Химеш Патель. В ближайшее время к ним может присоединиться Кейт МакКиннон («Охотники за приведениями»).
Производством фильма займутся киностудии The Working Title и Universal Pictures. Продюсировать проект будут Тим Беван, Эрик Феллнер, Мэтт Уилкинсон и Бернард Беллью. Исполнительным продюсером выступит Ник Энджелл.
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