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Бойся матрёшек и заводов: вышел финальный трейлер «Черновика»
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Бойся матрёшек и заводов: вышел финальный трейлер «Черновика» 

Игромания.ру 56 минут назад
Фото: Игромания.ру
Sony Pictures выпустила финальный трейлер экранизации романа Сергея Лукьяненко «Черновик». В нём меньше внимания уделено предыстории героя фильма, дизайнера Кирилла, который внезапно оказывается вычеркнутым из реального мира и попадает на перекрёсток миров. Зато больше времени занимают динамичные сцены, в том числе с участием боевых матрёшек.
Сам писатель признавался, что ему по душе вариант, снятый режиссёром Сергеем Мокрицким («Битва за Севастополь»). Он уверен, что поклонникам книги фильм тоже понравится, поскольку её основная идея осталась на месте. Пояснил он и роль пресловутых матрёшек.
Вы, наверное, спросите: «Откуда матрешки»? Матрешки — это киборги. В книжке это были обычные тренированные люди. В кино их решили сделать более страшными. Что может быть страшнее матрешки с пулеметом? Я когда увидел — вспотел.
Если бы меня спросили, я бы задал вопрос, почему не медведь с ядерным реактором и лучом смерти из балалайки?
Сергей Лукьяненко
Премьера фильма «Черновик» состоится 25 мая. Если прокат окажется успешным, Sony запустит в работу «Чистовик», экранизацию второй части дилогии. Правда, в тот же день, 25 мая, в кинотеатрах начнётся показ боевика «Соло: Звездные войны. Истории».
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