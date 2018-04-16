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Майкл Холл прокомментировал возможное продолжение «Декстера»
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Майкл Холл прокомментировал возможное продолжение «Декстера» 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
В эпоху, когда новости о возобновлении популярных сериалов прошлых лет или, как минимум съемках ремейков появляются еженедельно, рано или поздно очередь наверняка дойдет и до «Декстера». Майкл Холл, сыгравший титульную роль, в новом интервью прокомментировал возможность продолжения «Декстера», заявив, что, в принципе, он не против вернуться к своему герою еще раз — когда-нибудь.
На просьбу прокомментировать вероятность съемок продолжения «Декстера» Майкл ответил так:
«Возможность того, что мы вернемся к «Декстеру», действительно есть — учитывая то, как закончился сериал. Но пока мне лично не попадалась такая идея продолжения, которую действительно хотелось бы реализовать. Но, как говорится, никогда не говори «никогда»».
В ближайшем будущем Майкла можно будет увидеть в новом проекте — мини-сериале «Safe» со звездой «Шерлока» Амандой Аббингтон, премьера которого состоялась недавно в Каннах.
попкорнnews
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