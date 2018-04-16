Майкл Холл прокомментировал возможное продолжение «Декстера»

В эпоху, когда новости о возобновлении популярных сериалов прошлых лет или, как минимум съемках ремейков появляются еженедельно, рано или поздно очередь наверняка дойдет и до «Декстера». Майкл Холл , сыгравший титульную роль, в новом интервью прокомментировал возможность продолжения «Декстера», заявив, что, в принципе, он не против вернуться к своему герою еще раз — когда-нибудь.

На просьбу прокомментировать вероятность съемок продолжения «Декстера» Майкл ответил так:

«Возможность того, что мы вернемся к «Декстеру», действительно есть — учитывая то, как закончился сериал. Но пока мне лично не попадалась такая идея продолжения, которую действительно хотелось бы реализовать. Но, как говорится, никогда не говори «никогда»».

В ближайшем будущем Майкла можно будет увидеть в новом проекте — мини-сериале «Safe» со звездой «Шерлока» Амандой Аббингтон , премьера которого состоялась недавно в Каннах.

попкорнnews