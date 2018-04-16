10 комедий, которые способны улучшить понедельник

Чем лучше удались выходные, тем унылее в понедельник тащиться на работу. Так что для психологической реабилитации вечером надо просто выбрать комедию по вкусу и хорошенечко отсмеяться, чтобы забить привкус первого рабочего дня.

Ну, здравствуй, Оксана Соколова!

2018

Илья вот-вот должен приступить к работе ведущим «Мужского радио». Однако накануне первого рабочего дня он недопустимо весело проводит ночь и просыпается без голоса. Чтобы поправить ситуацию, он вынужден пойти на укол в связки. Голос эта процедура ему вернула, но почему-то женский.

Kingsman: Секретная служба

2015

Гремучая пародия на бондиану с примесью хогвартсовской эстетики к середине фильма превращается в самостоятельную комедию о стильно одетых суперагентах.

Аэроплан

1980

Здесь каждый кадр набит просто адским количеством шуток. Это и насмешки над штампами в популярных фильмах, и пародии, и просто хороший юмор. Ну, а смысл в общем-то в том, что самолет с пассажирами терпит крушение в течение всего фильма. Знакомо звучит, не правда ли?

Белое солнце пустыни

1969

Красноармеец Сухов, Петруха и 9 жен бандита Абдуллы ходят по пустыне, спасаясь от бандитов. Просто чудесный фильм, который можно смотреть и пересматривать бесконечно. «Таможня дает добро».

Неприкасаемые

2011

Кажется, это самая смешная, лиричная и умная комедия, какую сняли за последние семь лет. Случай сводит вместе двух людей, обделенных судьбой: одному не хватает ног, другому усидчивости, одному не хватает умения посмеяться, зато у второго этого с избытком, одному не нужна жалость, второй не умеет жалеть, одному нужна сиделка, другому работа. Вместе они становятся сильнее.

Трасса 60

2001

Молодой человек, у которого есть все необходимое для долгой, счастливой и завидной жизни, бросается в авантюрное путешествие просто для того, чтобы найти девушку, которую видит в своих снах. И оказывается, что нет ничего полезнее в познании этого мира, чем путешествие.

Гуляй, Вася!

2017

Отличная остроумная комедия со сложным зачином: успешно понаехавший в Москву Митя нечаянно делает предложение своей девушке, а признаться, что уже давно несчастливо женат, как-то неловко. Он едет в родную глубинку разводиться, но жена Василиса требует предъявить невесту. А еще хочет, чтобы Митя добыл ей нового мужа — под заказ.

Бойфренд из будущего

2013

Комедия на тему временных аномалий с романтическим уклоном. Тим — молодой человек с перспективной профессией адвоката — умеет перемещаться во времени. Однажды он встречает девушку своей мечты, но никак не может очаровать ее, так что приходится повторять первое свидание вновь и вновь.

Пол: Секретный материальчик

2011

Ник Фрост и Саймон Пегг сколотили прекрасный комедийный дуэт, и каждый раз у них получается что-то непохожее на то, что они делали прежде. Эта история про инопланетянина, сбежавшего из «Зоны 51», где его удерживали силой. Зеленый человечек говорит на английском языке, одет в человеческую одежду, курит и матерится как сапожник, изумляя двух путешествующих англичан.

Тор: Рагнарёк

2017

В Marvel давно просекли: чем больше в фильмах юмора, тем выше оценки зрителей после просмотра и тем охотнее они возвращаются к любимым героям. Так что с каждым годом накал остроумия в супергеройском кино только растет, и Тор — один из главных приколистов в этой вселенной.