Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица рассказала о проблемах со здоровьем — Анну сразила обычная простуда. Единственной радостью девушки является солнечная погода, помогающая ей быстрее справляться с недугом.

В настоящий момент доктор рекомендовал Семенович соблюдать постельный режим. В связи с большим количеством свободного времени певица обратилась за помощью к подписчикам. Анна не знает, каким сериалом или кино себя занять.

Любимыми жанрами исполнительницы являются исторические фильмы, триллеры и фантастика. Многочисленные рекомендации не заставили себя ждать: «Из исторических сериалов знаю „Романовы“, „Троцкий“ (последний ближе к биографии). Прикольный сериал детектив, фантастика „Люцифер“. И рекомендую посмотреть (если вам будет интересно) фильм „Фантастические твари и где они обитают“. Выздоравливайте!