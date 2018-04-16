Ещё
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Семенович рассказала о своей болезни 

Russianshowbiz.info 58 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица рассказала о проблемах со здоровьем — Анну сразила обычная простуда. Единственной радостью девушки является солнечная погода, помогающая ей быстрее справляться с недугом.
В настоящий момент доктор рекомендовал Семенович соблюдать постельный режим. В связи с большим количеством свободного времени певица обратилась за помощью к подписчикам. Анна не знает, каким сериалом или кино себя занять.
Любимыми жанрами исполнительницы являются исторические фильмы, триллеры и фантастика. Многочисленные рекомендации не заставили себя ждать: «Из исторических сериалов знаю „Романовы“, „Троцкий“ (последний ближе к биографии). Прикольный сериал детектив, фантастика „Люцифер“. И рекомендую посмотреть (если вам будет интересно) фильм „Фантастические твари и где они обитают“. Выздоравливайте!
Russianshowbiz.info: последние новости
Что посмотреть в апреле 2018. Новинки кино Алина Ланина раскрыла секрет успешной фотосессии Квентин Тарантино впал в детство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый Джеймс Бонд11
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова4
Куда поехать с детьми на майские праздники
Граффити с Гагариным вызвало истерику в соцсетях11
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение