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Гоголь попал в переплет: блокбастер поднял продажи книг классика
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Гоголь попал в переплет: блокбастер поднял продажи книг классика 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Удивительно, но факт: россияне стали больше читать Гоголя! И повлиял на это выход в прокат фильма «Гоголь. Вий» — он очевидно способствовал росту продаж книг самого мистического из классиков.
Подобный эффект мы наблюдали первый раз после экранизации «Идиота» Достоевского — тогда за книгами Федора Михайловича выстроились настоящие очереди! После выхода «Анны Карениной» вырастал спрос на Толстого; теперь вот — Гоголь. Как подсчитали аналитики крупнейшего на рынке лицензионных книг в России и странах СНГ сайта «Литрес», скачивания повести «Вий» Николая Гоголя в первую неделю после премьеры фильма «Гоголь. Вий» выросли на 40 процентов по отношению к неделе до премьеры.
Спрос на остальные книги Гоголя за тот же период также подрос, в среднем на 8 процентов. Аналогичная ситуация была и с предыдущим фильмом по мотивам произведений автора «Гоголь. Начало»: за неделю после премьеры было скачано на 43 процентов больше книг Гоголя, чем неделей ранее.
— Посмотрев фильм или сериал, снятый по книге, зритель часто хочет прочитать ее, чтобы еще раз погрузиться в понравившуюся историю, открыть в ней что-то новое. Поэтому премьеры экранизаций традиционно приводят к повышению интереса на сами литературные произведения. Это особенно ценно в случае, когда речь идет о классике, — уверен генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев.
Как утверждает продюсер фильма Валерий Федорович, популяризация наследия классика — одна из целей, которую ставили перед собой авторы франшизы, созданной на основе сериала:
— «Гоголь» — это прорывной проект, в котором классические, знакомые всем со школы сюжеты рассказаны современным языком, понятным молодой аудитории. Гоголь был великим хулиганом, а все, что он делал, не вписывалось в нормы того времени. В школе нам показывают «бронзового» Гоголя, мы предлагаем свой взгляд на созданную им фантастическую вселенную — живой, современный и близкий нашему зрителю.
Мистический детектив производства телеканала «ТВ-3» и компании «Среда» Александра Цекало «Гоголь. Вий» стартовал в кинотеатрах 5 апреля и занял первое место по итогам проката в первый уикенд. Фильм посмотрели свыше 1 465 000 зрителей в России и соседних странах.
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