От комедии до драмы: пять главных фильмов Милоша Формана

Известие о смерти режиссера Милоша Формана 13 апреля облетело все мировые СМИ. В его фильмографии — менее двадцати фильмов. Но практически каждая картина становилась событием в кинематографе и собирала огромное количество престижных наград. «МИР 24» вспоминает пять самых ярких творений мастера.

«Бал пожарных»

Первые фильмы Форман снимал в Чехословакии. Его дебютом в полнометражном кино стал «Черный Петр» (1964). В центре сюжета — подросток, переживающий непонимание в семье и ищущий свое место в жизни.

«Бал пожарных» вышел на экраны три года спустя. Почти все роли исполнили не профессиональные актеры, а настоящие работники пожарной службы. Герои устраивают бал в честь 86-летия капитана пожарной команды, но все идет наперекосяк — подарки и угощения разворовывают, конкурс красоты оказывается под угрозой срыва. Вдобавок ко всему неподалеку вспыхивает настоящий пожар, но всем не до него, и дом полностью сгорает…

Сам режиссер позднее утверждал, что задумывал фильм как фарс с элементами абсурда. Но власти усмотрели в нем едкую политическую сатиру, и Форман вынужден был покинуть страну. «Бал пожарных» — последняя картина, снятая им на родине.

«Пролетая над гнездом кукушки»

Экранизация одноименного романа Кена Кизи , вышедшая в прокат в 1975 году, прославила не только Формана, но исполнителя главной роли Джека Николсона

Фильм получил премии «Оскар» в пяти самых престижных номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая мужская роль» (Джек Николсон), «Лучшая женская роль» ( Луиза Флетчер ), «Лучший адаптированный сценарий». Его также отметили несколькими «Золотыми глобусами», премиями Британской академии и призами на европейских фестивалях.

Картина о драме в стенах психиатрической клиники была признана кинокритиками одним из важнейших событий «новой волны» американского кинематографа.

«Амадей»

Повествование ведется от лица Сальери, который, уже глубоким стариком, оказывается в сумасшедшем доме и исповедуется перед молодым священником. Он вспоминает всю свою жизнь, главным событием которой оказалась встреча с Моцартом.

Сравнивая свои произведения с шедеврами гения, Сальери приходит в отчаяние от собственной бездарности. Он начинает плести интриги, чтобы уничтожить соперника, и в конце концов ему это удается — но покой так и не приходит. В течение долгих лет Сальери вынужден наблюдать, как его пьесы и оперы подвергаются забвению, в то время как имя Моцарта звучит все громче.

Сценарий был основан на пьесе Питера Шеффера, написанной, в свою очередь, под влиянием «маленькой трагедии» Пушкина «Моцарт и Сальери».

Фильм основан на биографии реального человека — американского издателя и бизнесмена Ларри Флинта. Созданный им порнографический журнал «Hustler» пользовался бешеным успехом в 1970-х годах, но, поскольку Флинт порой использовал весьма сомнительные способы повысить популярность, ему приходилось вести многочисленные судебные процессы. Во время одного из них неизвестный нанес ему тяжелое ранение, в результате которого Флинт оказался навсегда прикован к инвалидному креслу.

Картина завоевала «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля, две премии «Золотой глобус». Форман и исполнитель главной роли Вуди Харрельсон были номинированы на «Оскар», но остались без статуэток.

К слову, прототип героя Ларри Флинт до сих пор жив и весьма активно участвует в общественной жизни, в частности, выступает против президента США Дональда Трампа

«Человек на Луне»

Фильм повествует о жизни американского комика Энди Кауфмана. Он был склонен к мистификациям и представал перед публикой в самых разных образах, что породило массу мифов и легенд вокруг его фигуры. Кауфман скончался в 1984 году, однако поклонники долгое время не могли поверить в его смерть.

Главную роль в фильме Формана сыграл Джим Керри , который предстал в неожиданном амплуа и, по мнению зрителей и критиков, вполне успешно с ним справился. Актер постарался перевоплотиться в своего героя — так, на протяжении всего времени съемок он отзывался только на имя «Энди», изучал архивные видеозаписи и даже приобрел некоторые вещи Кауфмана с аукциона.

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