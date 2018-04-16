Дебютный фильм Пола Дано откроет «Неделю критиков» Каннского фестиваля 

Каннский кинофестиваль объявил программу «Недели критиков» — одной из параллельных секций международного смотра, сообщает Deadline.
Откроет программу выступающая вне конкурса картина Пола Дано «Дикая жизнь». В режиссерском дебюте звезды «Нефти» и «Войны и мира» снялись Кэри Маллиган и Джейк Джилленхол. Сюжет «Дикой жизни» вдохновлен одноименным романом Ричарда Форда, действие которого происходит в 1960-х годах. Фильм рассказывает об американской семье, которая распадается из-за невнимания супругов друг к другу.
Традиционно в программу «Недели критики» входят дебютные и вторые фильмы. В этом году среди участников оказался фильм Бенедикта Эрлингссона «Женщина на войне», снятый в ко-продукции Исландии, Франции и Украины, а также «Chris the Swiss» Ани Кофмель, «Диамантино» Габриэля Абрантеса и Даниэля Шмитда, «Один день» Софии Шилагий, «Фуга» Агнешки Смочинской, «Дикий» Камиллы Видал-Наке, «Месье» Роены Геры.
Жюри «Недели критиков» возглавит норвежский режиссер Йоаким Триер. Программа параллельной секции будет идти с 9 по 17 мая.