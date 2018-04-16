Певцов Дмитрий Анатольевич 

Дата рождения: 8 июля 1963 года
Место рождения: Москва
Знак Зодиака: Рак Дмитрий родился в столичной семье заслуженных спортсменов. Отец готовил чемпионов по пятиборью, мама имела ученую степень и организовывала лечебную верховую езду для инвалидов. Дима тоже любил спорт, в его постоянном арсенале присутствовали дзюдо, каратэ и верховая езда. Он также хорошо учился, интересовался литературой и искусством, но никогда не занимался в драмкружках. После школы он некоторое время проработал на заводе фрезеровщиком, пока не понял, чего хочет от жизни. Дмитрий до сих пор не понимает, как и почему это произошло, но в 1980 году судьба привела его ГИТИС, студентом которого он стал ненадолго. Пришла повестка из военкомата и Певцов отправился отдавать долг родине, правда, к счастью, в стенах Московского театра Советской Армии. В 1985 году Дмитрий получил актерский диплом ГИТИСа и сразу был приглашен в Театр на Таганке, где сыграл, правда, единственную роль в пьесе «На дне». Артиста также периодически приглашали в кино, но все это была лишь разминка перед настоящим звездным часом.
Настоящий успех пришел к Дмитрию Певцову одновременно в театре и кино. В 1990 на экраны вышел фильм «По прозвищу „Зверь“, а 1991 артиста пригласили в труппу „Ленкома“ и сразу ввели на роль Гамлета. С этого момента актерская карьера Певцова пошла в гору, ему стали предлагать новые роли, одна интересней другой. В 1995-м он уже получил звание Заслуженного артиста РФ, в 2001-м — Народного и завоевал устойчивый титул российского секс-символа. Сейчас в послужном списке актера около 60 ролей в кино. Он много занят в театре, участвует в антрепризах и мюзиклах. В 2013 году Дмитрий Певцов занялся преподавательской деятельностью. Вместе с женой и коллегой Ольгой Дроздовой он набрал первый актёрский курс, который к сегодняшнему дню успешно выпустил и уже занимается следующим.
Личная жизнь Дмитрия Певцова
Первой супругой актера была однокурсница по театральному вузу Лариса Блажко. У пары родился сын Даниил (1990 г.), который трагически погиб осенью 2012 года. В 1991 году у Певцова начался роман с актрисой — партнершей по фильму „Прогулка по эшафоту“ Ольгой Дроздовой. В 1994-м они поженились. Детей у пары долгое время не было. Только через 16 лет после знакомства у них родился сын Елисей (2007 г.). Супруги счастливы в браке. Много вместе работают.
»Я постоянно удивляюсь тому, что мы так сказать прорастаем друг в друга, и чем дальше, тем глубже. Мы не надоедаем друг другу и нам не становится скучнее. Впрочем, я вижу и другие супружеские отношения вокруг, когда у обоих — скука в глазах, и совместная жизнь не в радость, — но люди терпят друг друга только до поры до времени», — сказал Дмитрий в одном из интервью.
Интересный факт
С 2002 по 2007 годы артист принимал активное участие в гонках класса Кубок Volkswagen Polo. В личном зачёте он завоевал 11 место, в командном — седьмое.
Фильмография
Фильмы
1986 — Конец света с последующим симпозиумом
1989 — Мать
1990 — Подземелье ведьм
1990 — По прозвищу «Зверь»
1992 — Алиса и Букинист
1992 — Бесы
1992 — На тебя уповаю
1992 — Прогулка по эшафоту
1992 — Чёрный квадрат
1993 — Мафия бессмертна
1996 — Линия жизни
1998 — Дзенбоксинг
1998 — Контракт со смертью
1999 — Тонкая штучка
2001 — Династия полковника «N»
2001 — Львиная доля
2005 — Турецкий гамбит
2005 — Жмурки
2005 — Попса
2006 — Первый Скорый
2006 — Виртуальный роман
2006 — Кружовник
2007 — Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
2007 — Артистка
2007 — День выборов
2007 — Снежный ангел
2007 — Хранить вечно
2008 — Без вины виноватые
2008 — Золотой ключик
2011 — Проездной билет
2011 — Борис Годунов
2011 — Чемпионы из подворотни
2013 — Точка взрыва
2015 — Мужики и бабы
2016 — Жили-были мы 2016 — О любви
Сериалы
1996 — Королева Марго
1997 — Графиня де Монсоро
2000 — Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат
2000 — Остановка по требованию
2000-2017 — Комиссар
2001 — Остановка по требованию 2 2004 — Родственный обмен
2004 — Холостяки
2005 — Гибель империи
2006 — В круге первом
2009 — Снайпер. Оружие возмездия
2010 — Покушение
2010 — Земский доктор
2011 — Снайпер особого назначения
2010 — Достоевский
2011 — Ящик Пандоры
2011 — Лектор
2011 — Мой капитан
2012 — Ангел в сердце
2013 — Эйнштейн. Теория любви
2014 — Корабль
2014 — Внутреннее расследование
2018 — Бандитский Петербург: время распределение
Мюзиклы
1999 — Метро
2003 — Иствикские ведьмы
2012 — Я — Эдмон Дантес
Дискография
2004 — Лунная дорога