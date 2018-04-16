Певцов Дмитрий Анатольевич

Дата рождения: 8 июля 1963 года

Место рождения: Москва

Знак Зодиака: Рак Дмитрий родился в столичной семье заслуженных спортсменов. Отец готовил чемпионов по пятиборью, мама имела ученую степень и организовывала лечебную верховую езду для инвалидов. Дима тоже любил спорт, в его постоянном арсенале присутствовали дзюдо, каратэ и верховая езда. Он также хорошо учился, интересовался литературой и искусством, но никогда не занимался в драмкружках. После школы он некоторое время проработал на заводе фрезеровщиком, пока не понял, чего хочет от жизни. Дмитрий до сих пор не понимает, как и почему это произошло, но в 1980 году судьба привела его ГИТИС, студентом которого он стал ненадолго. Пришла повестка из военкомата и Певцов отправился отдавать долг родине, правда, к счастью, в стенах Московского театра Советской Армии. В 1985 году Дмитрий получил актерский диплом ГИТИСа и сразу был приглашен в Театр на Таганке, где сыграл, правда, единственную роль в пьесе «На дне». Артиста также периодически приглашали в кино, но все это была лишь разминка перед настоящим звездным часом.

Настоящий успех пришел к Дмитрию Певцову одновременно в театре и кино. В 1990 на экраны вышел фильм «По прозвищу „Зверь“, а 1991 артиста пригласили в труппу „Ленкома“ и сразу ввели на роль Гамлета. С этого момента актерская карьера Певцова пошла в гору, ему стали предлагать новые роли, одна интересней другой. В 1995-м он уже получил звание Заслуженного артиста РФ, в 2001-м — Народного и завоевал устойчивый титул российского секс-символа. Сейчас в послужном списке актера около 60 ролей в кино. Он много занят в театре, участвует в антрепризах и мюзиклах. В 2013 году Дмитрий Певцов занялся преподавательской деятельностью. Вместе с женой и коллегой Ольгой Дроздовой он набрал первый актёрский курс, который к сегодняшнему дню успешно выпустил и уже занимается следующим.

Личная жизнь Дмитрия Певцова

Первой супругой актера была однокурсница по театральному вузу Лариса Блажко. У пары родился сын Даниил (1990 г.), который трагически погиб осенью 2012 года. В 1991 году у Певцова начался роман с актрисой — партнершей по фильму „Прогулка по эшафоту“ Ольгой Дроздовой. В 1994-м они поженились. Детей у пары долгое время не было. Только через 16 лет после знакомства у них родился сын Елисей (2007 г.). Супруги счастливы в браке. Много вместе работают.

»Я постоянно удивляюсь тому, что мы так сказать прорастаем друг в друга, и чем дальше, тем глубже. Мы не надоедаем друг другу и нам не становится скучнее. Впрочем, я вижу и другие супружеские отношения вокруг, когда у обоих — скука в глазах, и совместная жизнь не в радость, — но люди терпят друг друга только до поры до времени», — сказал Дмитрий в одном из интервью.

Интересный факт

С 2002 по 2007 годы артист принимал активное участие в гонках класса Кубок Volkswagen Polo. В личном зачёте он завоевал 11 место, в командном — седьмое.

Фильмография

Фильмы

1986 — Конец света с последующим симпозиумом

1989 — Мать

1990 — Подземелье ведьм

1990 — По прозвищу «Зверь»

1992 — Алиса и Букинист

1992 — Бесы

1992 — На тебя уповаю

1992 — Прогулка по эшафоту

1992 — Чёрный квадрат

1993 — Мафия бессмертна

1996 — Линия жизни

1998 — Дзенбоксинг

1998 — Контракт со смертью

1999 — Тонкая штучка

2001 — Династия полковника «N»

2001 — Львиная доля

2005 — Турецкий гамбит

2005 — Жмурки

2005 — Попса

2006 — Первый Скорый

2006 — Виртуальный роман

2006 — Кружовник

2007 — Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя

2007 — Артистка

2007 — День выборов

2007 — Снежный ангел

2007 — Хранить вечно

2008 — Без вины виноватые

2008 — Золотой ключик

2011 — Проездной билет

2011 — Чемпионы из подворотни

2013 — Точка взрыва

2015 — Мужики и бабы

2016 — Жили-были мы 2016 — О любви

Сериалы

1996 — Королева Марго

1997 — Графиня де Монсоро

2000 — Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат

2000 — Остановка по требованию

2000-2017 — Комиссар

2001 — Остановка по требованию 2 2004 — Родственный обмен

2004 — Холостяки

2005 — Гибель империи

2006 — В круге первом

2009 — Снайпер. Оружие возмездия

2010 — Покушение

2010 — Земский доктор

2011 — Снайпер особого назначения

2010 — Достоевский

2011 — Ящик Пандоры

2011 — Лектор

2011 — Мой капитан

2012 — Ангел в сердце

2013 — Эйнштейн. Теория любви

2014 — Корабль

2014 — Внутреннее расследование

2018 — Бандитский Петербург: время распределение

Мюзиклы

1999 — Метро

2003 — Иствикские ведьмы

2012 — Я — Эдмон Дантес

Дискография

2004 — Лунная дорога