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По следам новой пассии? Брэд Питт бросает кино ради архитектуры
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По следам новой пассии? Брэд Питт бросает кино ради архитектуры 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Оказывается, сейчас 54-летний Питт намерен распрощаться с актерской карьерой и посвятить себя любимым хобби: архитектуре и дизайну. Этими планами Питт поделился с приятелем, не сумевшим сохранить тайну друга в беседе с изданием Woman’s Day Australia. Однако вряд ли Брэд Питт уйдет из кино прямо сейчас: пока что у него заключены контракты на съемки в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», где он сыграет с Леонардо Ди Каприо, и участие в продолжении зомби-фильма «Война Z».
Есть подозрение, что желание уйти в архитекторы Брэд взял не с потолка: именно архитектурой и современным дизайном занимается красотка Нери Оксман, которая, по утверждению множества инсайдеров, сейчас заняла его сердце и даже вручила ключи от дома. Вероятно, после официального развода с Анджелиной Джоли мы наконец официально увидим новую пару вместе!
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Фото:Instagram
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