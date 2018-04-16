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СМИ: королева Елизавета II снялась в фильме о защите окружающей среды
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СМИ: королева Елизавета II снялась в фильме о защите окружающей среды 

ТАСС 2 часа назад
ЛОНДОН, 16 апреля. /ТАСС/. Британская королева Елизавета II приняла участие в съемках новой документальной ленты известного британского телеведущего и натуралиста сэра Дэвида Аттенборо, которая получила название «Зеленая планета королевы» (The Queen's Green Planet). Об этом сообщает газета The Independent.
Фильм посвящен проблемам загрязнения окружающей среды, изменению климата, а также работе королевской программы защиты лесных заповедников «Полог Содружества» (The Queen's Commonwealth Canopy). Помимо Елизаветы II в съемках приняли участие и другие члены королевской семьи Великобритании, в частности, принц Уильям с супругой и принц Гарри. В одном из эпизодов появится также американская актриса Анджелина Джоли, содействовавшая открытию заповедника в Намибии.
В ироничной манере, Елизавета II признается в любви к природе и в том, что ей часто дарят саженцы растений на мероприятиях. Съемки фильма проходили в саду Букингемского дворца в прошлом году. Премьера состоится в понедельник, 16 апреля, на канале ITV1.
Ранее королева уже появлялась на экране в различных документальных лентах. Полнометражный фильм «Коронация» (The Coronation), в котором она вспоминает детали дня своего вступления на престол, вышел на телеканале BBC1 в январе 2018 года. Еще одна картина под названием «Елизавета: Семейная история» (Our Queen at Ninety) была приурочена к юбилею монарха в 2016 году и показана на канале ITV. В ней Елизавета II и члены ее семьи просматривают кадры семейного архива, которые никогда не демонстрировались широкой публике.
За свою жизнь королева также успела побывать девушкой Джеймса Бонда в ролике, который был показан на церемонии открытия Олимпийский игр в Лондоне в 2012 году. Годом позднее она была признана «лучшей девушкой Бонда» и получила награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за постоянную «поддержку теле— и киноиндустрии страны».
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