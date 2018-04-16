Виктория Исакова: само совершенство

Режиссер космического триллера Алена Званцова , автор нашумевшей «Оттепели», сразу знала, что главную женскую роль будет играть именно Исакова . «С Викторией у меня давние отношения, под нее придумывались и „Точка“, и „Оттепель“, — рассказала Алена. — Когда мне нужна умная, интеллигентная, сильная женщина, представляю себе именно Исакову. Она моя муза».

И справедливости ради нужно признать, не только ее. Сегодня Виктория Исакова — актриса весьма востребованная. Хотя так было не всегда. Долгое время режиссеры только присматривались к Виктории, предлагая далеко не главные роли. И когда Виктория стала безусловной звездой — после выхода сериала «Оттепель», — за ее плечами было уже около 40 картин, а сама актриса отметила 36-летие.

Впрочем, актриса всегда смотрит на мир с позиции оптимиста и уверена: такая поздняя слава имеет и положительные стороны. «Момент, когда актер вдруг становится знаменит, очень страшный, — рассказывала она в одном интервью. — К счастью для меня, я стала узнаваема довольно поздно. Уже была взрослым человеком, сформировавшимся, пережившим и мучения, и радости, и равнодушие… И в тот момент, когда я впервые услышала на улице: „Ой! Это вы! Здравствуйте!“ — я засмеялась: „Ну, классно“. Я избежала испытания, которое случается с другими в молодости и ломает страшно. Мало кому удается по-настоящему справиться».

Случайная профессия

Детство будущей кинодивы прошло в Дагестане. Но в 12 лет родители Вики переехали в Москву, это и предрешило будущее талантливой актрисы. Исакова не раз говорила, что останься она в Хасавюрте, то, скорее всего, просто вышла бы через несколько лет замуж и рожала бы детей.

В Москве она училась в английской спецшколе, чтобы по желанию папы и мамы в дальнейшем поступить в престижный вуз и получить хорошую профессию. А потом просто за компанию отправилась поступать в ГИТИС. И, как нередко бывает, взяли именно ее. Через год Исакова перевелась в Школу-студию МХАТ к Олегу Ефремову , которого боготворила. А после окончания Школы-студии поступила служить в МХТ. Там она сыграла в уже ставшей практически канонической «Чайке». Однако после смерти худрука театра Олега Ефремова в 2001 году покинула МХТ, перейдя в Театр имени Пушкина.

Судьбоносным для Виктории стал 2013 год, когда вышли сериал «Оттепель» и фильм «Зеркала». В первом режиссер Валерий Тодоровский рассказывал о «потеплении» во времена хрущевских шестидесятых в культурной жизни и, в частности, кинематографе СССР. Виктория, как ей свойственно, тонко и чувственно сыграла роль выходящей в тираж звезды Инги Хрусталевой, бывшей жены главного героя-оператора. В «Зеркалах» Виктория сыграла-прожила роль Марины Цветаевой . Помимо точного внешнего попадания оказалось, что актрисе близка и манера чтения стихов поэтессы. Режиссер Марина Мигунова выбрала ее из шести претенденток. И, как оказалось, не зря. Жаль только, что Инга Хрусталева из «Оттепели» затмила Марину Цветаеву из «Зеркала», хоть роль у Мигуновой можно смело назвать знаковой…

После «Оттепели» наступило потепление и в кинокарьере Исаковой. На следующий год вышло три картины с ее участием. В драме Кирилла Серебренникова «Ученик», с которой Виктория побывала на Каннском фестивале, актриса сыграла учительницу, которая пытается понять и найти общий язык со своим непростым учеником — религиозным фанатиком.

В сериале «Мата Хари» она опять в главной роли — на сей раз шпионки. А в трагикомедии «Пьяная фирма» режиссера Григория Константинопольского актриса предстала блондинкой с пышными кудрями, в которой угадывается голливудская звезда.

Немного о личном