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В столице назвали лауреатов премии «Золотая маска»
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В столице назвали лауреатов премии «Золотая маска» 

Mos.ru 1 час назад
Фото: Mos.ru
В Большом театре 15 апреля назвали лауреатов премии «Золотая маска». Посмотреть спектакли фестиваля москвичи и гости города могли на протяжении трех месяцев.
Лучший драматический спектакль большой формы — «Страх Любовь Отчаяние» Льва Додина (Малый драматический театр, Санкт-Петербург). В его основе — две пьесы Бертольта Брехта о предвоенной Германии. Лучшим спектаклем малой формы стал «Чук и Гек» (Александринский театр, Санкт-Петербург).
На звание лучшего режиссера претендовали более 20 человек. В итоге «Золотая маска» ушла к Юрию Бутусову за спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова (Театр имени Ленсовета, Санкт-Петербург).
За лучшую женскую роль премию получила народная артистка России Алла Демидова — за работу в спектакле «Ахматова. Поэма без героя» из цикла «Звезда» («Гоголь-центр»). А за лучшую мужскую роль наградили актера Театра имени Маяковского Вячеслава Ковалева. В спектакле «Изгнание», который основан на реальных событиях из жизни литовских мигрантов в Лондоне, он сыграл роль Бена.
Лучшим оперным спектаклем стал «Билли Бадд» (Большой театр). Оперу Бенджамина Бриттена показали в России второй раз, на сцене Большого — впервые. В жанре мюзикла победил «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Это первый иммерсивный мюзикл Театра на Таганке. Награды за него еще получили режиссер Алексей Франдетти и исполнитель главной роли Петр Маркин.
Лучший спектакль в номинации «Современный танец» — «Имаго-ловушка» (театр «Провинциальные танцы», Екатеринбург). В его основе — басни Эзопа, Лафонтена и «Стрекоза и муравей» Ивана Крылова. Лучшая балетная постановка — «Сюита в белом» (Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко).
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