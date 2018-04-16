В столице назвали лауреатов премии «Золотая маска»

В Большом театре 15 апреля назвали лауреатов премии «Золотая маска». Посмотреть спектакли фестиваля москвичи и гости города могли на протяжении трех месяцев.

Лучший драматический спектакль большой формы — «Страх Любовь Отчаяние» Льва Додина (Малый драматический театр, Санкт-Петербург). В его основе — две пьесы Бертольта Брехта о предвоенной Германии. Лучшим спектаклем малой формы стал «Чук и Гек» (Александринский театр, Санкт-Петербург).

На звание лучшего режиссера претендовали более 20 человек. В итоге «Золотая маска» ушла к Юрию Бутусову за спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова (Театр имени Ленсовета, Санкт-Петербург).

За лучшую женскую роль премию получила народная артистка России Алла Демидова — за работу в спектакле «Ахматова. Поэма без героя» из цикла «Звезда» («Гоголь-центр»). А за лучшую мужскую роль наградили актера Театра имени Маяковского Вячеслава Ковалева . В спектакле «Изгнание», который основан на реальных событиях из жизни литовских мигрантов в Лондоне, он сыграл роль Бена.

Лучшим оперным спектаклем стал «Билли Бадд» (Большой театр). Оперу Бенджамина Бриттена показали в России второй раз, на сцене Большого — впервые. В жанре мюзикла победил «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Это первый иммерсивный мюзикл Театра на Таганке. Награды за него еще получили режиссер Алексей Франдетти и исполнитель главной роли Петр Маркин