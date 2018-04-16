Всероссийский фестиваль «Арткино» пройдёт в Выборге

В библиотеке на ул. Пионерской, 4 состоится показ короткометражных фильмов в рамках X Всероссийского фестиваля «Арткино».

В этом году в программу кинофестиваля вошли 16 разноплановых короткометражных картин, которые объединены тематически: «УТРО», «ДЕНЬ» и «ВЕЧЕР».

Программа фестиваля:

19 апреля в 18.00 Онлайн-трансляция открытия фестиваля.

Специальный гость — президент Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «АРТКИНО», кинорежиссер, продюсер, руководитель киношколы «Артерия кино» Сергей Тютин

Программа «Утро» (16+):

Продолжительность киносеанса: 1 ч. 55 мин.

20 апреля в 17.00 Программа «День» (16+):

«Родительская суббота» (реж. Наталья Столтидис);

«Души мертвые» (реж. Виктор Красовский);

«К сестре моей» (реж. Рината Шугайкина);

Продолжительность киносеанса: 1 ч. 35 мин.

21 апреля в 18.00 Программа «Вечер» (16+):

«Потерянный путь» (реж. Амир Сальянов);

«Бриллианты для моих муравьев» (реж. Карина Виленкина);

«Дирижабль» (реж. Мария Вихрова);

Продолжительность киносеанса: 1 ч. 50 мин.

«Арткино» — один из самых масштабных в России фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри.