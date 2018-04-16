Всероссийский фестиваль «Арткино» пройдёт в Выборге 

В библиотеке на ул. Пионерской, 4 состоится показ короткометражных фильмов в рамках X Всероссийского фестиваля «Арткино».
В этом году в программу кинофестиваля вошли 16 разноплановых короткометражных картин, которые объединены тематически: «УТРО», «ДЕНЬ» и «ВЕЧЕР».
Программа фестиваля:
19 апреля в 18.00 Онлайн-трансляция открытия фестиваля.
Специальный гость — президент Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «АРТКИНО», кинорежиссер, продюсер, руководитель киношколы «Артерия кино» Сергей Тютин.
Программа «Утро» (16+):
«И некуда падать звезде» (реж. Игорь Гончаров);
«ПНХ» (реж. Илья Аксенов);
«Не для речки» (реж. Алиса Хмельницкая);
«Новенький» (реж. Мария Сопова);
«Половинки» (реж. Байбулат Батуллин).
Продолжительность киносеанса: 1 ч. 55 мин.
20 апреля в 17.00 Программа «День» (16+):
«Добрый день» (реж. Ольга Дибцева);
«Родительская суббота» (реж. Наталья Столтидис);
«Души мертвые» (реж. Виктор Красовский);
«К сестре моей» (реж. Рината Шугайкина);
«Молоко» (реж. Дарья Власова).
Продолжительность киносеанса: 1 ч. 35 мин.
21 апреля в 18.00 Программа «Вечер» (16+):
«#КОГОУБИВАТЬ» (реж. Павел Иванов);
«Земля» (Максим Шкурин, Ринат Ташимов, Алёна Тремазова);
«Потерянный путь» (реж. Амир Сальянов);
«Бриллианты для моих муравьев» (реж. Карина Виленкина);
«Дирижабль» (реж. Мария Вихрова);
«Мать моя женщина» (реж. Анастасия Сафронова).
Продолжительность киносеанса: 1 ч. 50 мин.
«Арткино» — один из самых масштабных в России фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри.