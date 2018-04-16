Звезды, которые брали паузу в карьере, и этот перерыв им ничуть не повредил

Эта девушка может позволить себе уходить со сцены, потому что она точно знает, как надо возвращаться. Первую паузу в карьере Адель взяла в 2011 году после операции на голосовых связках. Через год у нее родился сын, и воспитание первенца отодвинуло музыку на второй план. Но певица не бездельничала: за время своего отсутствия она записала трек Skyfall к фильму «007: координаты „Скайфол“, получила за него „Оскар“ и… снова ушла на несколько лет.

В 2015 году Адель совершила второй камбэк с песней Неllo, которая стала хитом за несколько дней. Поговаривают, что сейчас звезда намерена уйти со сцены уже на 10 лет, чтобы посвятить это время семье и завести второго ребенка. По подсчетам журнала Forbеs, даже такой долгий перерыв никак не отразится на ее финансовом состоянии.

Видимо, в какой-то момент работа в Голивуде так утомила актера, что он объявил о долгосрочном отпуске. Он, конечно, не скрылся на необитаемом острове, просто много времени проводил с женой и сыном, играл в театрах, а по вечерам пропускал кружечку пива в баре (шотландская кровь!).

О том времени актер говорил: „Я помню, что пару лет назад работал как проклятый и, честно говоря, у меня почти не было времени на личную жизнь. Я никак не находил баланс между ней и работой. Так что подумал: мне надо больше времени уделять личному — семье, друзьям и всему такому прочему. Мне, конечно, повезло, что могу заниматься любимым делом. Но у меня есть возможность сделать паузу и сниматься в одном или двух фильмах в год вместо пяти-шести, как я делал раньше“. Видимо, Джеймс просто набирался сил, потому что вернулся на экраны он триумфально: „Люди Икс“ (мы уже запутались, столько там частей), » Виктор Франкенштейн », «Сплит». Ну а что, такой красавчик и трудяга имеет право на отдых!

Натали Портман в свое время стала обладательницей «Оскара» за лучшую женскую роль, снялась во многих кассовых фильмах и точно заслужила отпуск. Конечно, актриса, которая в большом кино с 13 лет, не жалуется на усталость, а объясняет перерыв между съемками желанием проводить больше времени с семьей.

Без дела Натали не сидит: у нее много рекламных контрактов. Рекламная кампания Dior с ее участием — вообще произведение искусства! Пусть актриса пока наслаждается заслуженным отдыхом, а мы верим, что впереди у нее много ролей не менее шедевральных, чем в «Черном лебеде» и «Джеки».

Бейонсе

Бейонсе любит держать фанатов в страхе и почти каждый год сообщает, что планирует взять большой перерыв в творчестве. Периодически она устраивала себе каникулы, но это время не проводила дома, а посещала светские мероприятия, позировала на ковровых дорожках и много путешествовала.

Однажды певица действительно ушла почти на год, сказав поклонникам: «Определённо пришло время взять перерыв, чтобы подзарядить мои батарейки. Я хочу отдохнуть 6 месяцев и не ходить в студию. Мне нужно жить жизнью, снова вдохновиться». Она также добавила, что хочет ходить в рестораны, кино, учиться, посещать бродвейские шоу и уделять больше времени племяннику Даниэлю. Рекордсменка «Грэмми» отдыхала, думала над очередным альбомом и вернулась для того, чтобы записывать новые пластинки и покорять мир со своими шоу.

В « Гарри Поттере » героиня Эммы славилась борьбой за справедливость и равноправие, эта черта есть и в самой актрисе. В 2014 году она взяла паузу в актерской карьере, чтобы посвятить себя феминизму и саморазвитию.

«Я поставила перед собой задачу читать по книге в неделю. В этом году мне предстоит много узнать. Я даже думала в этом году заняться гендерными исследованиями, а потом поняла, что узнаю многое по вопросу, просто общаясь с окружающими меня людьми и из книг, которые читаю», — сказала Эмма. Актриса борется за равенство между мужчинами и женщинами и доступное образование, а еще много путешествует и помогает людям в неразвитых странах.