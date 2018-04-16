Микульчина: фильмы про войну помогут молодежи участвовать в сохранении мира

— Анастасия Александровна, сегодня в России часто снимаются ремейки знаменитых советских фильмов, в том числе, «А зори здесь тихие…». Для чего это делается?

— Кино, в котором я участвовала, было снято не по фильму, а по литературному произведению, поэтому мы не воспринимаем его как ремейк. Нам хотелось донести до молодого поколения историю, в которой есть любовь, жажда жизни, надежда победить, несмотря на ужасающие обстоятельства. К таким историям время от времени нужно возвращаться, сколько бы раз они не экранизировалась, лишь бы это было сделано искренне и профессионально.

— Какова роль девушки на войне?

— Эту роль переоценить невозможно. Воевали все. Война не делит людей ни по расовому признаку, ни по гендерному, ни по возрастному, — она вовлекает всех.

Я хочу, чтобы каждый из вас хотя бы долю своих усилий вложил в сохранение нашего уникального наследия — нашей Земли, нашего дома. И здесь, в Крыму, вы можете порадоваться тому, насколько наш мир прекрасен и разнообразен. Человек не в силах создать природу, но он способен её сохранить.

— Трудно ли играть женщину на войне?

— Нелегко. Расскажу о том, как проходили съемки. Пейзаж Карелии — это лес и каменные глыбы. Первый эпизод мы снимали на озере, это был момент, когда мы ждем врага и считаем: «Один… Два… Три…». Несколько дней, пока шли съемки этой сцены, мы в буквальном смысле жили «на четвереньках», нам приходилось всё время ползать, пригибаясь от неприятеля.

Мы ощутили на себе, что значит «воевать в юбках». Бегать даже сейчас в них не очень удобно, а военная форма тех лет шилась из ткани, которая не тянется и при намокании становится очень неудобной. На ногах у нас были чулки, подвязанные на резиночках, всё было достоверно. Но тот, кто бывал хоть раз в Карелии, знает, сколько там насекомых. Мы чесались от укусов, колени у нас были в синяках от ударов о скалы.

Несмотря на трудности, для меня, как и для остальных девушек, снимавшихся в этом кино, съемки останутся надолго в памяти и в сердце. Ведь чем больше трудностей, тем сплоченней коллектив, и тем теплее потом вспоминать, смотреть на результаты.

— Какой эпизод съемок Вам особенно запомнился?

— Кто был на съемочной площадке хоть раз в жизни, тот знает, что за пределами кадра одновременно находятся до 80 человек, которые не видны зрителю. Актерам, конечно, очень тяжело абстрагироваться от этого окружения.

Помню, однажды, лежа в укрытии, я ждала слов «камера, мотор, начали» и поймала себя на мысли, что на моем месте когда-то лежала та самая девушка с оружием в руках, и она была даже младше меня лет на десять. Она была одна, на нее шли немцы. Что она испытывала? Ведь рядом с ней не было ассистентов, которые подносили бы плед, чтобы она могла согреться, не было интернета и гаджетов, с помощью которых мы связываемся с близкими…

В Карелии вся земля усеяна останками наших солдат, пулями и снарядами, и мороз бежит по коже, когда позволяешь своему сердцу ощутить связь времен и событий. Преисполняешься невыразимой благодарностью к нашим дедушкам и бабушкам, которые смогли отстоять Родину, чтобы подарить нам жизнь.

Как мало мы ценим то, что имеем! Не тратьте ни минуты жизни впустую. Радуйтесь тому, что у вас есть.

— Как Вы считаете, для какого возраста лучше подходит фильм «А зори здесь тихие…»?

— Повторюсь, что война не щадит никого — ни детей, ни взрослых, она затрагивает всех. Поэтому, мне кажется, фильм интересен самой широкой аудитории — от детей, которые знают и сопереживают, до стариков, которые вспоминают свое прошлое.