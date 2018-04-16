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Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
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Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик» 

Рамблер 1 час назад
В Сети появился финальный трейлер фильма "Черновик". Это экранизация одноименного романа писателя-фантаста Сергея Лукьяненко.
Главный герой — молодой перспективный геймдизайнер по имени Кирилл в один момент оказывается стерт из памяти всех, кого знал и кто был ему дорог. Теперь его задача — стать таможенником между параллельными мирами, которых во Вселенной больше десятка. Но кто и зачем управляет ими?
В ролях Никита Волков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд и другие. В кинотеатрах фильм можно будет увидеть с 25 мая.
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