Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»

В Сети появился финальный трейлер фильма "Черновик". Это экранизация одноименного романа писателя-фантаста Сергея Лукьяненко

Главный герой — молодой перспективный геймдизайнер по имени Кирилл в один момент оказывается стерт из памяти всех, кого знал и кто был ему дорог. Теперь его задача — стать таможенником между параллельными мирами, которых во Вселенной больше десятка. Но кто и зачем управляет ими?