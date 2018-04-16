Хоккеист, футболист и викинг: за что мы любим Данилу Козловского

Имя Данилы Козловского , кажется, знают все, кто хоть раз в жизни включал телевизор или листал новостную ленту. Дело не в том, что он снимается во всем подряд или постоянно дает интервью — это не так. Козловский не раскрывает подробностей своей личной жизни, тогда как ей интересуются все, кому не лень. На вопрос каких российских актеров вы знаете — вам скорее всего ответят его именем. Данила Козловский — суперзвезда нового времени; его обожают женщины, им восторгаются критики, его зовут в Голливуд и ждут по несколько часов у служебного выхода театра в Петербурге, он постоянно снимается, а теперь еще и снимает сам. Появление актера подобного масштаба — настоящее явление для сферы современного кинематографа. Мы искренне любим актера и перед премьерой его режиссерского дебюта решили вспомнить, за что именно.

Козловский. Начало

Начало 2000-ых — старт карьеры Козловского. Он начинает активно сниматься в кино, будучи студентом Петербургской театральной академии (ныне РГИСИ), хотя свой дебютный эпизод он сыграет еще до поступления — в сериале «Простые истины» в 1999 году. До учебы на актерском факультете, Козловский закончил морской кадетский корпус. Как он сам неоднократно признавался, в театральную академию его отправила мама — целенаправленно в Петербург к легендарному режиссеру Льву Додину. Его курс он и закончит в 2007 году вместе со своей звездной однокурсницей Елизаветой Боярской. На сегодняшний момент Данила Козловский продолжает служить в театре своего мастера. За годы работы он сыграл множество главных ролей и был удостоен высшей театральной премии России «Золотая маска». А в 2018 году получил звание Заслуженного артиста РФ.

Звезда по имени Данила

Кадр из фильма «Мы из будущего»

Но и с кинематографом отношения завязываются сразу и надолго. В 2005 году в основной конкурс Венецианского кинофестиваля попадает историческая драма Алексея Германа-Младшего «Гарпастум», в которой Козловский сыграет одну из главных ролей. Предложения начинают поступать все чаще, и в 2008 году, после выхода фильма «Мы из будущего», он закономерно занимает свое звездное место в кино. Казалось бы, вот он — невероятный взлет молодого артиста.

Кадр из фильма «Духless»

Но мы еще не успели восхититься прежним успехом, как год от года появляется новый грандиозный повод. Козловский окончательно влюбляет в себя всех в 2011: сыграв роль циничного прожигателя жизни в жесткой драме «Духless», он закрепляет за собой статус главного секс-символа страны.

Актер, спортсмен и просто красавец

Если мы еще не разобрались в своем отношении к артисту до 2012 года, то после «Легенды №17» любые вопросы, касающиеся его таланта, отпали естественным образом. Козловский окончательно доказывает, что он не просто по-голливудски красив, но еще и чертовски одарен актерскими способностями. Нужно понимать, что его внешность не может не эксплуатироваться режиссерами, уж слишком хороша, но сам Козловский мастерски справляется с любыми «красивостями» роли, раз за разом пополняя свою фильмографию многожанровыми работами, не похожими друг на друга.

Название

Козловского зовут в Голливуд — в 2014 году он снимается в фантастическом фильме «Академия вампиров». Дальше — больше: вторая часть «Духlessa», «Дубровский», милая мелодрама с Елизаветой Боярской «Статус: Свободен». Роли Данилы Козловского стремительно усложняются, степень ответственности тоже. 2016 год — ремейк знаменитого фильма «Экипаж». Надо заметить, что фильмы с актером — это всегда кассовый успех, да и сами картины, в которых он снимается — полотна масштабные и громкие. В том же 2016 году Данила появляется в роли князя Владимира в исторической драме Андрея Кравчука «Викинг». Достаточно вспомнить дерзкого бизнесмена из «Духlessa», чтобы оценить эту степень разноплановости, доступной артисту.

Кадр из фильма «Викинг»

Последние работы Козловского — скандальный фильм «Матильда» и не менее известный байопик Германа-Младшего «Довлатов». В 2018 году мы ждем первую режиссерскую работу Данилы Козловского «Тренер». Ну, а в ближайшем будущем и драму «На районе», снятую Ольгой Зуевой — личную жизнь с которой Данила так тщательно скрывает.

Ну, а мы желаем прекрасному артисту побольше фильмов, где «я в этом фильме главный актер, я сценарист в нем, и я режиссер».