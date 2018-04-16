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Открылся VIII Пекинский международный кинофестиваль
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Открылся VIII Пекинский международный кинофестиваль 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — Режиссеров, актеров, продюсеров, сценаристов и других деятелей отечественного и мирового кино собрал Пекинский международный кинофестиваль, который в 8-й раз открылся в столице Китая. Церемония открытия прошла вечером в воскресенье в Международном конференц-центре на озере Яньциху в столичном районе Хуайжоу.
"Оттачивание и миссия" — под таким девизом пройдет нынешний кинофестиваль, концентрирующийся на показе новейших достижений кинематографа и не только. Заведующий отделом пропаганды Пекинского городского комитета КПК, заместитель председателя оргкомитета кинофестиваля Ду Фэйцзинь заявил, что важно сделать его «культурным праздником, отличающимся расширенными международными горизонтами, китайским стилем и пекинской спецификой».
По красной дорожке прошли режиссер и сценарист с мировым именем из Сянгана Ван Цзявэй /Вонг Карвай/, который возглавил жюри кинофестиваля, члены жюри — известные китайский актер Дуань Ихун, польский композитор Ян Качмарек, американский режиссер, сценарист и продюссер Джонатан Мостоу, кинорежиссер из Румынии Калин Питер Нецер, режиссер и сценарист швед Рубен Эстлунд и актриса с Тайваня Шу Ци.
Им предстоит оценить основной конкурс кинофестиваля и присудить главную его награду — приз «Тяньтань» /"Храм неба"/ в 10 номинациях. Всего свыше 300 мероприятий запланированы в рамках фестиваля, который продлится неделю — до 22 апреля.
В течение этих дней 15 тыс. представителей 300 учреждений кинематографии из более 50 стран и регионов мира обсудят вопросы развития кино, внеся свой вклад в продвижение обменов в данной сфере. -0-
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