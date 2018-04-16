Как изменились популярные дети-актеры 

Ни для кого не секрет, что время неумолимо летит вперед и теперь вчерашние дети-актеры выросли в серьезных и взрослых людей.
Близнецы Торсуевы Будучи 14-летними мальчиками, братья снялись в «Приключениях Электроника», и роль в этой кинокартине принесла им славу самых известных близнецов в СССР. Тем не менее это было в 80-м году и сейчас Торсуевым больше 50 лет. Иногда они появляются на экране, играя эпизодические роли. Федор Стуков Лицо этого мальчика многим знакомо по «Ералашу», «Острову сокровищ» и "Тому Сойеру". Публика любила очаровательного мальчика называя его прирожденным актером. Сейчас Федору 45 лет и он занимает должность креативного продюсера «СТС Медиа». Дима Барков В свое время Дмитрий сыграл Васю Петрова в приглянувшихся многим детям «Приключениях петрова и Васечкина». На экранах фильм появился в 1984 году и на то время Баркову было 12 лет. Сейчас 45-летний Барков — продюсер и преподаватель в детской школе «Киноостров». Брэдли Пирс Маленький актер снялся в культовом фильме, который пересмотрело несколько поколений. Речь идет, конечно же, о картине «Джуманджи» 1995 года. На месте Пирса мечтало побывать много подростков. Сейчас актер принимает участие в съемках короткометражных фильмов и озвучивает мультфильмы. Аманда Байнс Многие с завистью наблюдали за стремительным развитием карьеры маленькой актрисы. В своем возрасте она могла похвастаться огромным количеством премий. Начиная с 1996 год Аманда участвовала в различных ТВ-шоу, а после и сама создала свое шоу. Увы, сегодня Аманда — рабыня алкогольной и наркотической зависимости. Александр Лойе Взбалмошного рыжего паренька вся страна узнала благодаря «Ералашу». Будучи подростком, Александра часто приглашали в телесериалы и кинофильмы. Сейчас Лойе хоть и 34 года, он выглядит намного старше своих лет. Роман Мадянов Первым фильмом Романа стала картина «Совсем пропащий», вышедшая в 1972 году. Теперь же, будучи взрослым актером, за ним закрепилось амплуа криминального авторитета. Четыре раза 55-летний Роман получал премию «Ника» за роли второго плана. Наталья Седых Наталья известна по своей роли Настеньки в фильме «Морозко». Сказка была снята еще в 1964 году. В детстве Наталья увлекалась фигурным катанием, а позже стала балериной в Большом театре. Актрисе уже 69 лет и 30 из них она работает в театре «У Никитинских ворот». Филипп Рукавишников Наиболее известной ролью Филиппа многие называют роль Майкла Бэнкса в «Мэри Поппинс, до свидания!». Рукавишников предпочел не останавливаться на кинокарьере и решил не связывать свою жизнь с актерством. Сейчас он успешный скульптор и входит в ряды членов Московского союза художников.