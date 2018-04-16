День космонавтики прошел в школе на Угличской

В четверг, 12 апреля, в школе №1430 на Угличской улице прошел День космонавтики. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«В музее «Звезды в пустыне» была организована выставка репродукций живописных картин художника Юрия Копейкина «Русский космос». На переменах демонстрировался документальный фильм «Причал вселенной», а во всех классах начальной школы корпуса №2 активисты ученического совета «Феникс» провели тематический классный час «Путь к звездам», — говорится в сообщении.

Все мероприятия прошли в отделении школы по адресу: ул. Угличская, д. 17. (вт)