Ещё
День космонавтики прошел в школе на Угличской
Далее:
Читайте также:
Ещё

День космонавтики прошел в школе на Угличской 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 12 апреля, в школе №1430 на Угличской улице прошел День космонавтики. Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.
«В музее «Звезды в пустыне» была организована выставка репродукций живописных картин художника Юрия Копейкина «Русский космос». На переменах демонстрировался документальный фильм «Причал вселенной», а во всех классах начальной школы корпуса №2 активисты ученического совета «Феникс» провели тематический классный час «Путь к звездам», — говорится в сообщении.
Все мероприятия прошли в отделении школы по адресу: ул. Угличская, д. 17. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Фестиваль «Театральный самотек» стартовал в Лианозове «Космическая» презентация прошла в детской Лианозовской библиотеке Фестиваль «Пасхальный дар» продолжается в Лианозовском парке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с популярными группами и певцами 90-х4
Команду КВН из НАТО показали Путину
«Парфюмер» и «Имя розы» станут сериалами1
Трилогию Азимова «Основание» экранизирует Apple4
Назван новый Джеймс Бонд12
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение