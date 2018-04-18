Съемки «Большой маленькой лжи — 2»: эксклюзивные кадры папарацци

Уизерспун в стоптанных уггах не расстается со смартфоном, а Кидман в нелепой шляпе перекусывает лапшой из фаст-фуда.

Изначально мини-сериал «Большая маленькая ложь» по одноименному роману Лианы Мориарти снимался, как законченный проект, не предполагающий продолжения, однако успех фильма заставил его создателей задуматься над тем, чтобы продлить его на второй сезон. По словам продюсера Дэвида Келли, выход продолжения намечен на 2019 год. Долгое время подробности сюжета и информация об актерском составе держались в строгой секретности, было известно лишь то, что съемки стартуют весной этого года. Точной даты продюсеры не называли, ссылаясь на неясность в графиках актеров, которые будут задействованы в сериале. Вскоре выяснилось, что звездный состав не только сохранился, но и пополнился — компанию Николь Кидман и Риз Уизерспун составила оскароносная Мэрил Стрип

Никаких сомнений в том, что второй сезон сулит нам встречу с уже полюбившимися героями, не осталось после того, как на днях в сеть просочились кадры со съемочной площадки сериала. Папарацци удалось заснять актеров в процессе работы и в перерывах между съемками. Благодаря проворности журналистов, уже сейчас мы знаем, что героини не слишком поменяют имидж, а действие по-прежнему будет разворачиваться в декорациях уютного городка на океане. А еще теперь мы можем судить о том, какая атмосфера царит на съемочной площадке и знаем, что актрисы — самые обычные люди, которые запросто перекусывают лапшой из фаст-фуда, ходят по площадке в уггах и постоянно роются в смартфонах.

Напомним, что первый сезон сериала «Большая маленькая ложь» рассказывает о пяти семьях, которые оказываются связаны и замешаны в одной темной истории. Начинается она с загадочного происшествия — убийства, которое произошло на школьном балу. Затем сюжет разворачивается в обратном направлении, постепенно приближая нас к разгадке. Главные роли в этой истории достались Шейлин Вудли , Риз Уизерспун, Николь Кидман и Александру Скарсгарду . Новый сезон, по словам продюсеров, станет логичным продолжением первого. Мэрил Стрип сыграет в фильме мать героя Пэрри Райта (Александра Скарсгарда).

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