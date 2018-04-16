В «Вымпеле» покажут экранизацию сказки Евгения Шварца

Очередной бесплатный кинопоказ для детей и взрослых пройдёт на текущей неделе в кинотеатре «Вымпел» неподалёку от Лосинки. В воскресенье, 22 апреля, зрители увидят экранизацию «Сказки о потерянном времени», написанной Евгением Шварцем

Любители оригинальной сказки смогут заметить, что в картине допущены некоторые режиссерские «волности». В частности, у волшебников, которые украли у детей молодость и противостоят школьникам, другие имена и отчества, чем в оригинале. Также действие картины переместилось из зимы в лето. Кстати, в картине снялся четвероногий актер — пёс Дружок, который позднее сыграл роль в фильме «Морозко».

Начало показа в 10.30. Кинотеатр «Вымпел» расположен по адресу улица Коминтерна, 8. (иб)