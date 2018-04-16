Ещё
В «Вымпеле» покажут экранизацию сказки Евгения Шварца
Далее:
Читайте также:
Ещё

В «Вымпеле» покажут экранизацию сказки Евгения Шварца 

Управа района Лосиноостровский 2 часа назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Очередной бесплатный кинопоказ для детей и взрослых пройдёт на текущей неделе в кинотеатре «Вымпел» неподалёку от Лосинки. В воскресенье, 22 апреля, зрители увидят экранизацию «Сказки о потерянном времени», написанной Евгением Шварцем.
Любители оригинальной сказки смогут заметить, что в картине допущены некоторые режиссерские «волности». В частности, у волшебников, которые украли у детей молодость и противостоят школьникам, другие имена и отчества, чем в оригинале. Также действие картины переместилось из зимы в лето. Кстати, в картине снялся четвероногий актер — пёс Дружок, который позднее сыграл роль в фильме «Морозко».
Начало показа в 10.30. Кинотеатр «Вымпел» расположен по адресу улица Коминтерна, 8. (иб)
Управа района Лосиноостровский: последние новости
В «Вымпеле» бесплатно покажут мультфильмы Кадеты из Лосинки прошли торжественным маршем у Музея Победы в День космонавтики Пасхальный фестиваль в парке Лосинки завершится в эти выходные
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Команду КВН из НАТО показали Путину1
Что стало с популярными группами и певцами 90-х18
Назван новый Джеймс Бонд16
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
10 комедий, которые способны улучшить понедельник1
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение