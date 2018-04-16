Госдума попросит Правительство поддержать кампанию по показу фильма «Собибор»

По его словам, недавно в Малом зале Госдумы состоялся показ художественного фильма «Собибор» о единственном в истории успешном побеге узников концентрационного лагеря.

«Это потрясающий фильм по силе воздействия на зрителя, по донесению исторической правды», — сказал парламентарий.

По инициативе Комитета Госдумы по международным делам были проведены мероприятия по продвижению фильма на площадке постоянного представительства России в Женеве и в Вене.

Совет Думы 16 апреля поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина обратиться в Правительство, чтобы кампания по организации просмотров фильма «Собибор» по всему миру получила государственную поддержку.