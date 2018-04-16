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Госдума попросит Правительство поддержать кампанию по показу фильма «Собибор»
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Госдума попросит Правительство поддержать кампанию по показу фильма «Собибор» 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Госдума обратится в Правительство с просьбой оказать финансовую поддержку кампании по организации просмотра фильма «Собибор», заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, недавно в Малом зале Госдумы состоялся показ художественного фильма «Собибор» о единственном в истории успешном побеге узников концентрационного лагеря.
«Это потрясающий фильм по силе воздействия на зрителя, по донесению исторической правды», — сказал парламентарий.
По инициативе Комитета Госдумы по международным делам были проведены мероприятия по продвижению фильма на площадке постоянного представительства России в Женеве и в Вене.
Совет Думы 16 апреля поддержал предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина обратиться в Правительство, чтобы кампания по организации просмотров фильма «Собибор» по всему миру получила государственную поддержку.
«Мы рассчитываем, что Правительство, как и Министерство культуры, пойдёт навстречу создателям гениального фильма «Собибор», — сказал Слуцкий.
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