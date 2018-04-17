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Полицейские сняли нетрезвого дебошира с поезда Владивосток — Москва
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Полицейские сняли нетрезвого дебошира с поезда Владивосток — Москва 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции сняли с поезда, следовавшего по маршруту Владивосток — Москва, нетрезвого дебошира, составлен административный протокол, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В дежурную часть… поступило сообщение о том, что пассажир поезда Владивосток — Москва находится в состоянии алкогольного опьянения и нарушает общественный порядок… Дебошир был доставлен в дежурную часть ", — сказала она.
По словам Волк, полицейские выяснили, что 28-летний житель Новосибирской области распивал в вагоне-ресторане спиртные напитки, пытался спровоцировать драку с пассажирами и не реагировал на замечания.
В отношении дебошира был составлен административный протокол, уточнила Волк. Не желая быть привлеченным к ответственности, мужчина в присутствии посторонних лиц оскорбил сотрудника правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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