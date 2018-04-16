Елизавета Боярская в роскошном платье и Максим Матвеев вышли в свет: фото

Для выхода в свет Елизавета Боярская выбрала черное атласное платье в пол с кружевным верхом. Свой образ она дополнила белым клатчем. Total-black предпочла и Екатерина Андреева. Ведущая Первого канала вышла в свет в черном полупрозрачном платье, которое она сопроводила пиджаком «с мужского плеча». Ярким акцентом стали туфли с красной розой и клатч в тон.

Екатерина Андреева

Лауреаты «Золотой маски» 2018 года:

Дмитрий Лысенков

Елизавета Боярская

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Екатерина Андреева