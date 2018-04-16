Елизавета Боярская в роскошном платье и Максим Матвеев вышли в свет: фото 

Вчера на Новой сцене Большого театра прошла 24-я церемония вручения национальной театральной премии «Золотая Маска». Мероприятие посетили Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Екатерина Андреева и другие звездные гости.
Для выхода в свет Елизавета Боярская выбрала черное атласное платье в пол с кружевным верхом. Свой образ она дополнила белым клатчем. Total-black предпочла и Екатерина Андреева. Ведущая Первого канала вышла в свет в черном полупрозрачном платье, которое она сопроводила пиджаком «с мужского плеча». Ярким акцентом стали туфли с красной розой и клатч в тон.
Екатерина Андреева
Лауреаты «Золотой маски» 2018 года:
«Лучшая драма» — «Страх любовь отчаянье», «Лучший драматический спектакль малой формы» — «Чук и Гек». «Лучшая женская роль в драме» — Алла Демидова, «Лучшая мужская роль в драме» — Вячеслав Ковалев. «Лучший режиссер в драме» — Юрий Бутусов. «Лучшая женская роль второго плана в драме» — Анастасия Лебедева, «Лучшая мужская роль второго плана в драме» — Дмитрий Лысенков.
«Лучшая оперетта-мюзикл» — «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». «Лучшая женская роль» — Анастасия Ермолаева, «Лучшая мужская роль» — Петр Маркин. «Лучшая роль второго плана» — Евгения Огнева. «Лучшая работа режиссера» — Алексей Франдетти. «Лучшая работа дирижера» — Александр Новиков.
«Лучшая женская роль в балете» — Анастасия Сташкевич, «Лучшая мужская роль в балете» — Нурбек Батулла. «Лучший дирижер» — Теодор Курентис, «Лучший балетмейстер» — Алексей Мирошниченко. «Лучший балет» — «Имаго-ловушка».
Дмитрий Лысенков
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Екатерина Андреева
«Лучшая женская роль в опере» — Надежда Бабинцева, «Лучшая мужская роль» — Евгений Ставинский. Режиссер — Кирилл Серебренников. Дирижер — Оливер фон Дохнаньи. Опера — «Билли Бад».
«Лучшая работа композитора в музыкальном театре» — Алексей Сюмак. Спецпремия жюри музыкального театра — спектакль «Cantos», Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Работа художника по свету — Александр Наумов, художника по костюмам — Татьяна Ногинова, художника — Пол Стейнберг.
«Лучший режиссер в театре кукол» — Владимир Бирюков. «Лучшая работа художника» — Эмиль Капелюш и Юлия Михеева. «Лучший кукольный спектакль» — «И дольше века длится день».
Лауреаты премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства»: Владимир Андреев, Галина Анисимова, Валентин Гафт, Алла Покровская, Александр Ширвиндт, Николай Боярчиков, Иван Краско, Владимир Рецептер, Анатолий Гладнев, Юрий Бурэ-Небельсен, Алла Журавлева, Вера Кузьмина.