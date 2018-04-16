Киноклуб «Кино Италии» приглашает на фильм «Десять зим»

Киноклуб «Кино Италии» продолжает показ итальянских фильмов в библиотеке Данте Алигьери . На этот раз организаторы представят вниманию зрителей киноленту Валерио Миелли «Десять зим». Показ состоится 17 апреля в 18.30.

Это мелодрама совместного производства Италии и России о людях, осознавших свое чувство только спустя долгих десять лет.

«Странный, несуразный паренек Сильвестро и красивая, но застенчивая Камилла. Глупое знакомство, закончившееся ничем. На следующий день они пошли каждый своей дорогой, словно позабыв друг о друге. Но вскоре встретились, чтобы тут же расстаться с обидой. Камилла вдруг поняла, что ей не нравится видеть Сильвестро с другой девушкой. Но с этой второй встречи у них остались общие знакомые, и вот еще через два года они все вместе провожают Камиллу в Москву на учебу. Но и в другой стране их встречи продолжатся, пока они, наконец, не поймут, что они созданы лишь друг для друга», — говорится в описании к фильму. Фильм будет показан на итальянском языке (без субтитров)

Вход свободный.