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Киноклуб «Кино Италии» приглашает на фильм «Десять зим»
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Киноклуб «Кино Италии» приглашает на фильм «Десять зим» 

Управа района Гагаринский 2 часа назад
Фото: Управа района Гагаринский
Киноклуб «Кино Италии» продолжает показ итальянских фильмов в библиотеке Данте Алигьери. На этот раз организаторы представят вниманию зрителей киноленту Валерио Миелли «Десять зим». Показ состоится 17 апреля в 18.30.
Это мелодрама совместного производства Италии и России о людях, осознавших свое чувство только спустя долгих десять лет.
«Странный, несуразный паренек Сильвестро и красивая, но застенчивая Камилла. Глупое знакомство, закончившееся ничем. На следующий день они пошли каждый своей дорогой, словно позабыв друг о друге. Но вскоре встретились, чтобы тут же расстаться с обидой. Камилла вдруг поняла, что ей не нравится видеть Сильвестро с другой девушкой. Но с этой второй встречи у них остались общие знакомые, и вот еще через два года они все вместе провожают Камиллу в Москву на учебу. Но и в другой стране их встречи продолжатся, пока они, наконец, не поймут, что они созданы лишь друг для друга», — говорится в описании к фильму. Фильм будет показан на итальянском языке (без субтитров)
Вход свободный.
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