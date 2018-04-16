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В Калининград приехал Цирк на воде
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В Калининград приехал Цирк на воде 

Вести Калининград 35 минут назад
Фото: Вести Калининград
Купившие билеты зрители, ждали представления целую неделю, актеры задержались при переезде из одного в другой. Наш корреспондент побывала на премьере.
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