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На открытии и закрытии Beat Film Festival на «Стрелке» покажут фильмы про Грейс Джонс и итало–диско
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На открытии и закрытии Beat Film Festival на «Стрелке» покажут фильмы про Грейс Джонс и итало–диско 

Strelka Magazine 2 часа назад
Фото: Strelka Magazine
Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival пройдет в девятый раз с 31 мая по 10 июня. Площадками станут «Стрелка», кинотеатр «Октябрь», летний кинотеатр Музея «Гараж», Центр документального кино и Центральный дом предпринимателя.
Открытие Beat Film Festival в 2017 году
Фильмом открытия станет Grace Jones: Bloodlight and Bami, снятый Софи Файнс («Киногид извращенца»). Режиссер проследовала за культовой героиней 1980–х по всему свету, чтобы узнать, чем живет артистка на пороге своего 70-летия. Показ состоится 31 мая на «Стрелке», купить билеты можно уже сейчас.
Картина про Грейс Джонс — часть кураторской программы Grrrl Power, придуманной вместе с онлайн–изданием Wonderzine. В рамках этого цикла зрители увидят фильмы, представляющие разные женские образы в современном мире.
Еще одна программа фестиваля посвящена фильмам о музыке. Одной из этих картин — об истоках и влиянии итало-диско, Beat Film Festival закрывается. Билеты на показ Italo Disco Legacy, который пройдет на «Стрелке», также уже доступны.
Полная программа фестиваля будет доступна на сайте фестиваля с 30 апреля. Всего будет представлено более 15 фильмов.
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