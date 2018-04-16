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Дума обратится в кабмин за господдержкой организации показа «Собибора» по всему миру
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Дума обратится в кабмин за господдержкой организации показа «Собибора» по всему миру 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Совет Думы поддержал предложение председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина обратиться в правительство РФ в просьбой оказать меры государственной поддержки для организации показа по всему миру фильма режиссера Константина Хабенского «Собибор». Об этом по итогам заседания в понедельник журналистам сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Совет Думы поддержал предложение председателя палаты Вячеслава Володина обратиться в правительство РФ с тем, чтобы кампания по организации просмотра фильма «Собибор» по всему миру получила серьезную господдержку. Мы рассчитываем, что правительство пойдет на встречу создателям гениального фильма", — сказал Слуцкий.
По словам главы комитета, это может послужить целям «донесения, таким образом, исторической правды о Второй мировой войне». «Фильм потрясающей совершенно силы по воздействию на зрителя», — добавил Слуцкий.
Ранее в Госдуме прошел предпремьерный показ фильма «Собибор» в рамках парламентского киноклуба. Аналогичные киносеансы также были организованы на площадках постпредства РФ при ООН в Женеве, уточнил глава комитета.
О фильме
Фильм «Собибор» Константина Хабенского посвящен восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года.
За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
В российский кинопрокат фильм выйдет 3 мая.
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