Дума обратится в кабмин за господдержкой организации показа «Собибора» по всему миру

"Совет Думы поддержал предложение председателя палаты Вячеслава Володина обратиться в правительство РФ с тем, чтобы кампания по организации просмотра фильма «Собибор» по всему миру получила серьезную господдержку. Мы рассчитываем, что правительство пойдет на встречу создателям гениального фильма", — сказал Слуцкий.

По словам главы комитета, это может послужить целям «донесения, таким образом, исторической правды о Второй мировой войне». «Фильм потрясающей совершенно силы по воздействию на зрителя», — добавил Слуцкий.

Ранее в Госдуме прошел предпремьерный показ фильма «Собибор» в рамках парламентского киноклуба. Аналогичные киносеансы также были организованы на площадках постпредства РФ при ООН в Женеве, уточнил глава комитета.

О фильме

Фильм «Собибор» Константина Хабенского посвящен восстанию в одноименном нацистском лагере в Польше в 1943 году. Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года.

За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 тыс. до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский

В российский кинопрокат фильм выйдет 3 мая.