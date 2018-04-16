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Александр Петров презентует свой авторский спектакль в кино
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Александр Петров презентует свой авторский спектакль в кино 

Журнал ОК! 26 минут назад
23 мая в двадцати городах России пройдет синхронный показ авторского спектакля Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Трансляция будет организована прямо из московского Театра им. Ермоловой.
К сожалению, мы не можем привезти #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в каждый город страны, просто нет таких залов, которые нам подходят по техническим характеристикам. А запросов очень много. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатрах, — прокомментировал Петров.
Александр Петров
Актер сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Лед» придумал эту постановку полтора года назад. Не так давно он презентовал спектакль в Крокус Сити Холле, куда пришли более пяти тысяч зрителей, а после одноименная книга со стихотворениями Саши Петрова разошлась тиражом 15000 экземпляров. Теперь спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ можно будет увидеть в кино. Полный список городов доступен на сайте.
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