Александр Петров презентует свой авторский спектакль в кино

23 мая в двадцати городах России пройдет синхронный показ авторского спектакля Александра Петрова #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ. Трансляция будет организована прямо из московского Театра им. Ермоловой.

К сожалению, мы не можем привезти #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в каждый город страны, просто нет таких залов, которые нам подходят по техническим характеристикам. А запросов очень много. Поэтому мы решили сделать себе еще один вызов и показать постановку #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ в кинотеатрах, — прокомментировал Петров.

Александр Петров

Актер сериала «Полицейский с Рублевки» и фильма «Лед» придумал эту постановку полтора года назад. Не так давно он презентовал спектакль в Крокус Сити Холле, куда пришли более пяти тысяч зрителей, а после одноименная книга со стихотворениями Саши Петрова разошлась тиражом 15000 экземпляров. Теперь спектакль #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ можно будет увидеть в кино. Полный список городов доступен на сайте.