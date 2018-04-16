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В сети появились новые ролики из фильма «Дэдпул 2»
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В сети появились новые ролики из фильма «Дэдпул 2» 

Киноафиша 2 часа назад
Фото: Киноафиша
В конце 16 серии 8 сезона телесериала «Ходячие мертвецы» и накануне премьеры 4 сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» были показаны три новых телевизионных ролика ожидаемого блокбастера «Deadpool 2». В коротких сюжетах представлены несколько новых диалогов и фрагментов. Оценить ролики можно на официальной страничке проекта в Twitter.
В сиквеле снялись: Райан Рейнольдс, Морена Баккарин, Т. Дж. Миллер, Лесли Аггамс, Брианна Хильдебранд, Стефан Капичич, Зази Битц, Джош Бролин и Джек Кеси.
«Дэдпул 2» режиссера Дэвида Литча выйдет в российском прокате 17 мая 2018 года.
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