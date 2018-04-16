В сети появились новые ролики из фильма «Дэдпул 2»

В конце 16 серии 8 сезона телесериала «Ходячие мертвецы» и накануне премьеры 4 сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» были показаны три новых телевизионных ролика ожидаемого блокбастера «Deadpool 2». В коротких сюжетах представлены несколько новых диалогов и фрагментов. Оценить ролики можно на официальной страничке проекта в Twitter.